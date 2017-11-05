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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

قدردانی سخنگوی سپاه از حضور مردم در مراسم ترحیم پدر سردار سلیمانی

قدردانی سخنگوی سپاه از حضور مردم در مراسم ترحیم پدر سردار سلیمانی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حضور مردم در مراسم ترحیم پدر سردار سلیمانی قدردانی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در مراسم ترحیم پدر سردار قاسم سلیمانی، از سوی این نهاد انقلابی، از حضور آحاد مردم و مسئولین قدردانی کرد.

وی در همین باره اظهار کرد: از تمامی  دوستداران انقلاب اسلامی و ارادتمندان شخص سردار سلیمانی که طی این چند روز با نوشته ها و پیام های تسلیت خود و حضور در مراسم های ترحیم با این فرمانده دلاور سپاه اسلام همدردی  کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.

سردار شریف در ادامه ابراز محبت گسترده مردم به یکی از فرماندهان دلاور و مخلص سپاه را مایه افتخار این نهاد مردمی برشمرد و تاکید کرد: این حضور گسترده و صمیمی، پیام معناداری را برای ما پاسداران انقلاب اسلامی به همراه دارد که تا جان در بدن داریم برای تامین امنیت مردم و  پاسداری از انقلاب بزرگ اسلامی و فدا کردن جان در راه آرمان های امام(ره) و مقام معظم رهبری همانند گذشته ثابت قدم  بوده و خدمات خالصانه خود به ملت فهیم و سرافراز ایران اسلامی را تداوم دهیم.

کد مطلب 4135708
هادی رضایی

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