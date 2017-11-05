قدردانی سخنگوی سپاه از حضور مردم در مراسم ترحیم پدر سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در مراسم ترحیم پدر سردار قاسم سلیمانی، از سوی این نهاد انقلابی، از حضور آحاد مردم و مسئولین قدردانی کرد.

وی در همین باره اظهار کرد: از تمامی دوستداران انقلاب اسلامی و ارادتمندان شخص سردار سلیمانی که طی این چند روز با نوشته ها و پیام های تسلیت خود و حضور در مراسم های ترحیم با این فرمانده دلاور سپاه اسلام همدردی کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.

سردار شریف در ادامه ابراز محبت گسترده مردم به یکی از فرماندهان دلاور و مخلص سپاه را مایه افتخار این نهاد مردمی برشمرد و تاکید کرد: این حضور گسترده و صمیمی، پیام معناداری را برای ما پاسداران انقلاب اسلامی به همراه دارد که تا جان در بدن داریم برای تامین امنیت مردم و پاسداری از انقلاب بزرگ اسلامی و فدا کردن جان در راه آرمان های امام(ره) و مقام معظم رهبری همانند گذشته ثابت قدم بوده و خدمات خالصانه خود به ملت فهیم و سرافراز ایران اسلامی را تداوم دهیم.