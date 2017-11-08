محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم تشکیل شوراهای سینمایی از جمله شورای سینمای معناگرا، اجتماعی و... گفت: راه‌اندازی این شوراها ناشی از این نگاه است که ما باید صنعت تصویر کشور را از یک پشتوانه محتوایی برخوردار کنیم به همین دلیل باید در حوزه تکنیک و تکنولوژی برنامه های زیادی داشته باشیم. البته در حال حاضر هم برنامه هایی داریم ولی در این زمینه عقب ماندگی های زیادی داریم و باید درصدد رفع این نواقص برآییم. تمام این کارها هم به این منظور است که ما یک محتوایی را با این بیان تصویر و با تکنولوژی روز به مخاطب جهانی عرضه کنیم.

وی افزود: هسته ها یا شوراهای تخصصی برای تامین ایده، محتوای متخصصانه و عمیق شکل گرفت نه اینکه به برخوردهای سطحی خودمان با مسایل بسنده و فکر کنیم که مشاهدات ما اصلِ موضوع و جوهره ای است که باید به آن بپردازیم از همین رو لازم است ژانرها را احیا کنیم زیرا سینمایی که قصد دارد انتخاب شود و در یک بازار رقابت آزاد مورد انتخاب مخاطب قرار بگیرد باید بتواند سلیقه ها و موضوعات مختلف را پوشش دهد. از این بابت به این طراحی رسیدیم که هسته های تخصصی را به قصد ارایه ایده، کمک در پرداخت، پرورش ایده و تامین بُعد تخصصی و عمق بخشی به انتخاب فیلمسازان و صاحبان آثار شکل بگیرد تا بتوانیم فیلمی داشته باشیم که برخاسته از نیازهای واقعی، عمیق و تخصصی باشد و تاثیرش بیشتر شود.

حیدریان عنوان کرد: یکی از این هسته های تخصصی سینمای معناگرا و فیلم هایی است که به عالم معنا توجه دارند و صرفا نمی خواهند به موارد حسی و مادی بپردازند. چنین آثاری دریافت هایی فرای عالم ماده دارند و می خواهند این موضوعات را به یک جمال محسوس تبدیل کنند و روی مخاطب تاثیر بگذارند و درواقع می خواهند دست مخاطب را بگیرند و او را به عالم معنا برگردانند.

رییس سازمان سینمایی بیان کرد: تشکیل چنین شوراهایی اهمیت دارد و می تواند در همه ژانرها اهمیت پیدا کند در کنار این موضوع، ما سینمای اجتماعی را داریم که به آسیب های اجتماعی توجه دارد برهمین اساس ما از اهل تخصص و از کسانی که بانک اطلاعات موضوعات اجتماعی ما هستند کمک می گیریم که این اطلاعات در اختیار کارگردان و نویسنده ها قرار بگیرد تا با مسایل روز جامعه آشنا شوند و با ذوق و سلیقه خود موضوعات را انتخاب کنند، البته بنا نیست که این شورا چیزی بنویسد و در اختیار فیلمسازان بگذارد بلکه قرار است ایده و اطلاعات را در اختیار علاقه مندان به این حوزه ها بگذارد.

وی در پایان اظهار کرد: همین امر در حوزه های دیگر نیز صورت می گیرد برای مثال ما گروه تخصصی مقاومت را داریم که جنگ و همه شکل های مقاوت را پوشش می دهد و قصد دارد ایده و امکانات را به علاقه مندان این حوزه بدهد تا در تصویرسازی آنها تاثیر داشته باشد پس هسته های تخصصی با این رویکرد شکل گرفته اند و اگر لازم باشد هسته های جدید را تعریف و اضافه می‌کنیم.