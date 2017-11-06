عربستان اجازه خروج و بازگشت منصور هادی به عدن را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آسوشیتد پرس»، عربستان اجازه نمی دهد «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن ریاض را ترک کند و به عدن بازگردد.

منابع یمنی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته اند که علاوه بر هادی اعضای خانواده و اعضای کابینه دولت مستعفی یمن هم حق خروج از ریاض را ندارد.

بر اساس این خبر این اقدام در راستای جلب رضایت امارات صورت گرفته که در قالب ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در عدن حضور دارد و مخالف وجود هادی در این شهر است با این حال عربستان ادعا می کند که این تصمیم برای حفظ امنیت هادی صورت گرفته است.

چند ماه پیش «توکل کرمان» فعال یمنی و برنده جایزه صلح نوبل گفته بود که ائتلاف سعودی، هادی را از عربستان ممنوع الخروج کرده است و او در بازداشت خانگی به سر می برد.

حدود دو ماه پیش نیز گزارش های رسانه ای حکایت داشت، امارات که در قالب ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان از مخالفان بازگشت هادی به عدن است.

اقدامات تنش زای امارات در جنوب یمن گمانه های زیادی را درباره تلاش این کشور برای تبدیل کردن جنوب یمن به یک منطقه تحت اشغال ابوظبی به میان آورده است.