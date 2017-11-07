بهگزارش خبرگزاری مهر، محتوای این ماهنامه از سه بخش میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تشکیل شده و در این شماره پرونده «ماجرای پاپوشهای ایرانی» منتشر شده است.
کامیار عبدی (دکترای باستانشناسی و پژوهشگر مهمان مرکز ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا)، علی شهیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی و ایرانشناسی)، بابک رفیعی علوی (دکترای باستانشناسی دانشگاه فرانکفورت آلمان)، نرجس جبرائیلی (کارشناس ارشد ایرانشناسی داشنگاه تهران)، منیر عزیزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه تهران)، حدیث شیرزاد (دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی) و سهیلا فرجی ( کارشناس ارشد ایرانشناسی دانشگاه تهران) تحریریه علمی این شماره از ماهنامه هستند.
تحریریه این شماره را فرزانه ابراهیمزاده، سحر آزاد، ریحانه جاویدی، اشکان خسروپور، کبریا حسینزاده، مری لیلاوند، احسان رستمیپور، آیسان زرفام، شیرین صفوی، نسترن طارسی، حمیدرضا همایونیفر، نازنین مهراندیش و حمیدرضا محمدی تشکیل دادهاند.
امیرمهدی طاهریفر (مدیرمسئول)، مرجان حاجیرحیمی (سردبیر) و فاطمه علیاصغر (دبیرتحریریه) هستند، همچنین حسین کریمزاده دبیر عکس و هامد جابرها مدیر هنری این شماره از ماهنامه هستند.
قیمت این نشریه در ۱۱۲ صفحه با کاغذ گلاسه ۱۰ هزار تومان است.
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