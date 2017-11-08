خودروهای گوگل بدون راننده به خیابان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این شرکت اعلام کرده از اواسط ماه اکتبر مینی ون های ساخت خود را به طور کاملا خودران به خیابان ها می فرستد. تا پیش از این فردی به عنوان دستیار راننده در تمامی این خودروها حضور داشت تا در صورت وقوع هرگونه اختلال یا نقص فنی از تصادف اتومبیل های یادشده جلوگیری شود.

اما با برطرف شدن نگرانی ها در این زمینه از این پس تمامی سرنشینان خودروهای یادشده را مسافرانی تشکیل می دهند که قصد دارند به مقصد برسند.

کارشناسان این تحول را نقطه عطف مهمی تلقی کرده و می گویند به نظر می رسد با استفاده عمومی از خودروهای خودران گوگل فاصله زیادی نداریم. قرار است جزئیات بیشتر در این زمینه توسط جان کرافیک مدیرعامل وایمو در جریان برگزاری یک کنفرانس فناوری در لیسبون طی روزهای آینده اعلام شود.

وایمو قرار است یک دوره آزمایشی برای کنترل و هدایت خودروهای خودران نیز برگزار کند. اما در مورد جزئیات آن هنوز اطلاع رسانی نکرده است. احتمال می رود در آغاز حرکت خودروهای خودران وایمو در خیابان ها یکی از کارکنان این شرکت برای احتیاط کماکان در صندلی پشتی حضور داشته باشند.