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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

باهدف ارائه گزارش به هیات رئیسه انجام شد؛

ماموریت هیئت رئیسه به مطهری برای جلسه با سوال کنندگان از روحانی

ماموریت هیئت رئیسه به مطهری برای جلسه با سوال کنندگان از روحانی

نایب رئیس دوم مجلس، از ماموریت هیئت رئیسه به وی برای جلسه با سوال کنندگان از رییس جمهور درباره بحران موسسات مالی و اعتباری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی مطهری از ماموریت هیئت رییسه مجلس به وی برای تشکیل جلسه با سوال کنندگان از رییس جمهور خبر داد و گفت: بنده به نمایندگی از هیئت رییسه مجلس مامور شده بودم که با سوال کنندگان از رییس جمهور درباره بحران موسسات اعتباری تشکیل جلسه دهم و میزان جدیت نمایندگان را بررسی کنم.

وی تصریح کرد: باید بررسی می کردم که آیا نمایندگان بر موضوع سوال از رییس جمهور اصرار دارند یا خیر و گزارش بررسی را به هیئت رییسه تقدیم کنم که این جلسه برگزار شد و گزارش بررسی ها به هیئت رییسه تقدیم شد.

کد مطلب 4138331

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    نظرات

    • محمد ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چر هیئت رئیسه مجلس سوال از رییس جمهور در خصوص موسسه کاسپین (که به امضای حدود ۲۰۰ نماینده رسیده) را در کشوی میز خود نگهداشته و معوق کرده است؟ دلیل این همه هماهنگی برای مسکوت کردن موضوع چیست؟

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