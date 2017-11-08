ماموریت هیئت رئیسه به مطهری برای جلسه با سوال کنندگان از روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی مطهری از ماموریت هیئت رییسه مجلس به وی برای تشکیل جلسه با سوال کنندگان از رییس جمهور خبر داد و گفت: بنده به نمایندگی از هیئت رییسه مجلس مامور شده بودم که با سوال کنندگان از رییس جمهور درباره بحران موسسات اعتباری تشکیل جلسه دهم و میزان جدیت نمایندگان را بررسی کنم.

وی تصریح کرد: باید بررسی می کردم که آیا نمایندگان بر موضوع سوال از رییس جمهور اصرار دارند یا خیر و گزارش بررسی را به هیئت رییسه تقدیم کنم که این جلسه برگزار شد و گزارش بررسی ها به هیئت رییسه تقدیم شد.