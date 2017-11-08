به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا محتشمی پور درباره تازه‌­ترین توافق‌های صورت گرفته برای کاهش و بهبود تعرفه محصولات صادراتی صنایع پتروشیمی ایران به ترکیه اظهار کرد:در حاشیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، مقام ­های این کشور برای کاهش تعرفه­‌ها اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به این که پیشتر ۱۰ قلم از محصولات پتروشیمی برای کاهش تعرفه ارائه شده بود، افزود: ۵ محصول دیگر نیز در جریان مذاکره با مقام­‌های ترکیه به این فهرست اضافه شد و در مجموع ۱۵ محصول پتروشیمی شامل کاهش تعرفه خواهند شد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین­ دستی پتروشیمی ادامه داد: محصولات PET(پلی اتیلن ترفتالات) بطری، PET الیاف، TDI، پلی پروپیلن کوپلیمر و نیز پلی استایرن به این فهرست افزوده شده که این محصولات با توجه به افزایش تولید در کشور در این فهرست قرار گرفتند.

محتشمی پور با بیان این که محصولاتی مانند پلی اتیلن، متانول و اوره پیشتر در این فهرست قرار داشت، گفت: مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد و امید است با توافق­‌های آینده بتوانیم رشد صادرات به کشور ترکیه را شاهد باشیم .

مرضیه شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت، چندی پیش با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، اظهار کرد: در حاشیه این نمایشگاه مذاکراتی برای حل مسائل تعرفه صادراتی صنایع کشور میان رایزن وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقام‌های ترکیه ای انجام شد که بر مبنای آن قراردادی تنظیم خواهد شد که در پیوست آن، تعرفه بیشتر محصولات پتروشیمی به جز ۲ محصول با گرید خاص که در ترکیه تولید می شوند، کاهش می‌یابد.