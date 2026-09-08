شکایت تراکتور از پرسپولیس به خاطر سرپرست پرحاشیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، متأسفانه در جریان این مسابقه، علاوه بر توهین به مدیر تیم تراکتور، تهدیدهایی نیز علیه برخی بازیکنان این باشگاه مطرح شده است؛ اتفاقی که نمی‌توان به‌ سادگی از کنار آن عبور کرد.

سؤال روشن اینجاست که اتفاقات دیدار تراکتور و گل‌گهر چه ارتباطی با باشگاه پرسپولیس دارد و این تیم کجای این ماجرا قرار دارد که برخی هوادارانش از همین حالا بازیکنان تراکتور را تهدید می‌کنند؟

باشگاه تراکتور هشدار می‌دهد عدم برخورد با این رفتارها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تقابل میان هواداران شود و در ادامه، کنترل تبعات آن دشوار خواهد بود.

تجربه نشان داده است که افکار عمومی از اتفاقات برخی ورزشگاه‌ها عبور می‌کند، اما به محض آنکه هواداران تراکتور نسبت به چنین رفتارهایی واکنش نشان می‌دهند، برخی جریان‌ها به جای پاسخگویی درباره اصل ماجرا، با فضاسازی رسانه‌ای به دنبال تخریب تراکتور و حاشیه‌سازی علیه این باشگاه هستند.

باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام می‌کند که ریشه‌یابی این فضای تقابلی باید از همین رفتارها و شعارهای مطرح‌ شده در ورزشگاه شهر قدس آغاز شود. بایستی نسبت به این قبیل رفتارها و به بیانی دیگر «کنش» برخورد قاطع صورت گیرد و تا شاهد بروز «واکنش» نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن هواداران پرسپولیس در حمایت از امید عالیشاه بازیکن کنونی گل گهر و کاپیتان سابق تیم خود علیه خداداد عزیزی سرپرست پرحاشیه تیم تراکتور شعارهایی سر دادند. لازم به ذکر است که در پایان بازی دو تیم تراکتور و گل گهر، عزیزی با الفاظ بسیار زشت امید عالیشاه را خطاب قرار داده بود.