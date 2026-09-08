به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر سهشنبه در نشست نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی با قدردانی از فعالان اقتصادی و برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: در گذشته تجار و بازرگانان نقش مهمی در هدایت و پشتیبانی جامعه داشتند و امروز نیز تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، تجار و سرمایهگذاران از ارکان اصلی حرکت اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان، بازرگانان، صاحبان صنایع و سرمایه در میدان نباشند، دولت به تنهایی نمیتواند همه ظرفیتهای اشتغال را ایجاد کند؛ بنابراین دولتها باید در کنار بخش خصوصی و سرمایهگذاران قرار بگیرند و نقش خود را در تسهیل امور و رفع موانع ایفا کنند.
استاندار گلستان با بیان اینکه هیچ توسعهای بدون حضور بخش خصوصی محقق نمیشود، گفت: دولت باید گرهگشا باشد و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کند تا سرمایهگذاری و تولید بتواند مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.
طهماسبی با اشاره به شرایط امروز کشور و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: دشمن در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی، تلاش میکند با ایجاد فشارهای اجتماعی، انسجام جامعه را هدف قرار دهد؛ از این رو همه مسئولان و فعالان اقتصادی وظیفه دارند برای حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور تلاش کنند.
وی ادامه داد: دولت در کنار سرمایهگذاران و تولیدکنندگان قرار دارد و فعالان اقتصادی نیز باید در روزهای سخت در کنار مردم باشند و با حفظ چرخه تولید و اشتغال، اجازه ندهند فشارهای اقتصادی به آسیبهای اجتماعی گسترده تبدیل شود.
استاندار گلستان با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال گفت: امروز بخش قابل توجهی از درآمدها در جهان از مسیر اینترنت و اقتصاد دیجیتال به دست میآید و این شرایط، فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
طهماسبی افزود: فعالان اقتصادی باید از ظرفیت فضای دیجیتال، هوش مصنوعی و برندسازی استفاده کنند و محصولات خود را به بازارهای منطقهای و بینالمللی معرفی کنند؛ چراکه کشورهای آسیایی، اوراسیا و آسیای میانه ظرفیت قابل توجهی برای صادرات محصولات ایرانی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازارهای منطقهای اظهار کرد: بازرگانان و صاحبان صنایع باید فرصتهای موجود در بازارهای خارجی را شناسایی و از ظرفیت سفرهای اقتصادی و تجاری برای توسعه بازار محصولات ایرانی استفاده کنند.
استاندار گلستان در ادامه با اشاره به تغییر الگوی زندگی و کسبوکار در استان گفت: مردم گلستان نیز متناسب با شرایط جدید، تغییر ذائقه، الگوی زندگی و مدل کسبوکار را تجربه کردهاند و امروز در برخی شهرها خانهها به محل تولید تبدیل شدهاند.
طهماسبی اضافه کرد: در روستاهای استان نیز مردم در کنار کشاورزی به فعالیتهایی همچون صنایعدستی و تولید محصولات خانگی روی آوردهاند و تلاش کردهاند درآمد خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده استان اظهار کرد: امروز بسیاری از جوانان، دانشآموختگان و نخبگان دیگر صرفاً به دنبال شغل اداری نیستند و اگر امکانات و زیرساختهای لازم در اختیار آنها قرار گیرد، میتوانند خودشان فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند.
استاندار گلستان تأکید کرد: فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی در دل همین ظرفیتهای موجود قرار دارد و باید با حمایت از ایدههای خلاقانه و کارآفرینی، زمینه شکوفایی این ظرفیتها را فراهم کنیم.
طهماسبی همچنین از اصناف، اتحادیهها، تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی خواست در شرایط حساس اقتصادی در کنار مردم باشند و گفت: در شرایط امروز باید به یکدیگر کمک کنیم و اجازه ندهیم فشارهای اقتصادی، انسجام اجتماعی کشور را تضعیف کند.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی با حفظ تولید، اشتغال و ارائه خدمات مناسب به مردم میتوانند نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار ایفا کنند و این همراهی، بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان در برابر جامعه است.
استاندار گلستان با قدردانی از ایستادگی مردم و تلاش فعالان اقتصادی اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف دشوار در کنار کشور ایستادهاند و امروز نیز تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ادامه فعالیت خود و تلاش برای خودکفایی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور دارند.
طهماسبی گفت: باید از ظرفیتهای موجود بیش از گذشته استفاده کنیم و با همکاری دولت، بخش خصوصی، اصناف و مردم، مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی را با قدرت ادامه دهیم.
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