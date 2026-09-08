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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

والیبال قهرمانی آسیا- ژاپن

صحبت‌های دریافت کننده تیم ملی والیبال پیش از دیدار با چین

صحبت‌های دریافت کننده تیم ملی والیبال پیش از دیدار با چین

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه آنالیز خیلی خوبی از تیم چین داریم،گفت:امیدوارم مقابل این تیم بهترین عملکرد خودمان را نشان دهیم و نتیجه را به سود ایران رقم بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حق‌پرست پس از تمرین تیم ملی برای مسابقه با چین، اظهار داشت: دو جلسه تمرین وزنه و توپی بسیار خوبی برای مسابقه با چین پشت سر گذاشتیم. آنالیز خیلی خوبی از آخرین حریف مرحله مقدماتی داریم. یک جلسه آنالیز برگزار شده است و یک جلسه دیگر هم تا شروع مسابقه خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: امیدوارم در دیدار مقابل چین بهترین عملکرد خودمان را نشان دهیم و نتیجه مسابقه به سود ایران رقم بزنیم تا بتوانیم به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی صعود کنیم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که دوست دارید در مرحله بعد با کدام تیم روبرو شوید، افزود: به نظر من فرقی ندارد که در مرحله یک چهارم نهایی با کدام تیم روبرو شویم. بازیکنان باید ۱۰۰ خود را در تمامی مسابقات بگذارند تا بتوانیم حریفان را شکست دهیم و به فینال قهرمانی آسیا راه پیدا کنیم. یقین دارم که ملی‌پوشان تمام تلاش خودشان را برای ارائه بهترین عملکرد خواهند داشت.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فردا (چهارشنبه ۱۸ شهریور) به وقت تهران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف چین می‌رود.

کد مطلب 6941050
سیده فرزانه شریفی

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