برخی از قوانین گردشگری حذف شود

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، حرمت الله رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور در این نشست که دیروز سهشنبه ۱۶ آبان ۹۶ برگزار شد، گفت: استانداران میتوانند اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه صنعت گردشگری استانها داشته باشند و به ایجاد زیرساختها کمک کنند اما موضوع دیگری که در این حوزه نقش بسیار مهمی دارد، انتصاب سفرایی است که دغدغه گردشگری داشته باشند.
او تصریح کرد: بخش خصوصی گردشگری باید در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد، در دولتهای پیشین مدیران دخالت بسیار زیادی در این حوزه داشتند و جا پای جای بخش خصوصی گذاشتند، متأسفانه هنوز هم شاهد هستیم که بسیاری از دستگاههای دولتی دفاتر خدمات گردشگری دارند، مثلا بسیاری از بانکها دفاتر خدمات گردشگری و هتل دارند، این موضوعات باید از سوی سازمان میراثفرهنگی مورد نظارت قرار بگیرد و ساماندهی شود.
رفیعی افزود: دفاتر خدمات گردشگری در موضوع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مشکلات بسیار زیادی دارند، دفاتر خدمات گردشگری بازوان توانمند شما در حوزه گردشگری هستند و باید در این حوزه به آنها کمک شود، رسیدگی به موضوع دارایی مطالبه اول بخش خصوصی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور ادامه داد: مجوز بند ب پیش از این بهصورت سه ساله صادر میشد، اما مدتی است که این روند تغییر کرده و مجوزها یک ساله صادر میود، با توجه به زمانبر بودن فرآیند صدور مجوز این اقدام به نفع بخش خصوصی و سازمان میراثفرهنگی نیست و ما تقاضا داریم که زمان مجوز دوباره سه ساله باشد.
رفیعی گفت: بخش خصوصی این امکان را دارد که نمایشگاهها را برگزار کند، ما قول میدهیم به بهترین نحو نمایشگاهها را برگزار کنیم و توقع مالی هم از سازمان میراثفرهنگی نداریم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور افزود: همچنین دفاتر خدمات مسافرتی درخواست دارند که پروندههای مربوط به این صنف در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گیرد.
همه دستگاهها باید در توسعه صنعت گردشگری نقشآفرینی کنند
اباذری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان تهران در این نشست گفت: ما توقع داریم برای توسعه محیط کسب و کار گردشگری، برخی قوانین زائد حذف شود.
او تصریح کرد: در تمام کشورهایی که توسعه گردشگری را تجربه کردهاند، همه دستگاهها در این حوزه نقشآفرینی میکنند، این موضوع باید در کشور ما هم بهصورت سازماندهی شده دنبال شود.
اباذری به موضوع ارائه مجوزها اشاره کرد و افزود: هواپیمایی کشوری مجوز بند الف صادر میکند، معاونت گردشگری بند ب و سازمان حج و زیارت بند پ، این در حالی است که همه این مجوزها باید در سازمان میراثفرهنگی تجمیع شود که متولی این حوزه است.
توکلی بازرس انجمن صنفی در این نشست گفت: شهرداریها هم مشکلاتی را برای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ایجاد میکنند که تقاضا داریم سازمان میراثفرهنگی در رفع این موضوعات کمک کند.
او تصریح کرد: آموزش موضوع مهم دیگری است که باید در حوزه گردشگری به صورت جدی پیگیر شود، امروز دفاتر به اقدامات آموزشی عملیاتی نیاز دارند چراکه ما با کمبود کارمند حرفهای مواجه هستیم.
تدوین سند توسعه گردشگری با استفاده از متخصصان
عزیزی عضو انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری گفت: برای دستیابی به اهداف حوزه گردشگری نیاز به اقدامات اساسی و جدی داریم، خوشبختانه بخش خصوصی در تقویت گردشگری نقش ویژهای دارد و این نقش باید پررنگتر شود.
او تصریح کرد: مالیات یکی از موضوعات حساس و مهمی است که بخش خصوصی گردشگری با آن مواجه هستند و متأسفانه این موضوع با سیاستهای حمایتی دولت از حوزه گردشگری همخوانی ندارد.
عزیزی تصریح کرد: تقاضای بخش خصوصی این است که سند توسعه گردشگری با استفاده از افراد متخصص و کاردان تدوین شود، گردشگری ایران هنوز جایگاه خود را ندارد و باید با استفاده از افراد خبره برای تدوین این سند، معماری گردشگری کشور را اصلاح کرد، همچنین برنامهای که تهیه میشود باید قابل اجرا باشد.
او ادامه داد: گردشگری یک حوزه تخصصی و حرفهای است و افرادی که در این بخش فعالیت میکنند باید آموزشدیده باشند، خوشبختانه طی سالهای اخیر نگاه حرفهای به گردشگری افزایش یافته است اما هنوز در نیروی انسانی متخصص کمبود وجود دارد.
رفیعیشاد دبیر انجمن صنفی دفاتر استان تهران نیز در این نشست از مالیات بهعنوان اهرم بازدارنده در حوزه گردشگری یاد کرد و افزود: تدوین قانون جامع بازنگری در استانها موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه دفاتر خدمات مسافرتی استانها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و ادارات دستگاههای مختلف در استانها در امور مربوط به حوزه گردشگری دخالت میکنند.
او تصریح کرد: اهمیت فعالیت در فضای مجازی برکسی پوشیده نیست اما روند صدور مجوز به افرادی که میخواهند در حوزه گردشگری الکترونیک فعالیت کنند باید سختگیرانهتر باشد تا شاهد تخلفات کمتری باشیم.
تقاضای ایجاد شورای عالی گردشگری
علیخانی از دیگر اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این نشست گفت: به دلیل تغییرات مدیریتی ثبات و انسجام در این بخش وجود ندارد، دغدغه صنف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، ایجاد شورای عالی گردشگری است که با تغییر دولتها، این شورا دستخوش تغییرات نشود و برنامهها از حرکت باز نایستد.
او تصریح کرد: متأسفانه ما هنوز یک برند ثابت برای ایران نداریم، تبلیغات مستمر در سفارتخانهها وجود ندارد، در حوزه زیرساختها کمبود داریم و از همین ظرفیت موجود هم به شکل درست استفاده نمیکنیم، نگاه اول و تصویر ذهنی گردشگران ورودی در استفاده از سرویسهای عمومی شکل میگیرد باید با استفاده از روشهای بینالمللی در این بخش اقدامات جدی انجام شود.
علیخانی ادامه داد: گردشگری پایدار باید در راستای توسعه پایدار باشد، چراکه ما به محیطزیست و ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد نیاز داریم.
تعیین شعب خاص برای رسیدگی به پروندههای دفاتر گردشگری
هاتفی نایب رئیس انجمن صنفی استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه با موضوع مالیات ارزش افزوده سلیقهای برخورد میشود، گفت: پروندههای مربوط به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تا ۷ ماه قبل در دو شعبه تخصصی و با سرعت پیگیری میشد، اما ۷ ماه پیش نامهای به انجمن صنفی ارسال شد که از آن تاریخ پروندهها به اداره میراثفرهنگی استان ارسال شود، این روند، رسیدگی به شکایات را ماهها به تاخیر میاندازد، تقاضا داریم که سازمان میراثفرهنگی این موضوع را پیگیری کند.
محمد ملکی عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری کشور گفت: در گذشته برای دفاتری که تورهای ورودی بیشتری داشتند مشوقهایی در نظر گرفته میشد، درخواست ما این است که این روند از سر گرفته شود.
او ادامه داد: متأسفانه همایشهای ادارههای دولتی در فصل بهار و تابستان برگزار میشود، این در حالی است که آژانسها برای اقامت تورهای ورودی در این فصلها مشکل دارند.
قربانی دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور در این نشست گفت: حضور سرمایهگذاران خارجی در توسعه صنعت گردشگری کشور نقش بسیار مهمی دارد، سازمان میراثفرهنگی باید فعالیت جدیتری برای جذب این سرمایهگذاران داشته باشد.
او تصریح کرد: تقویت گردشگری دریایی نیز از دیگر مواردی است که باید پیگیری شود، ظرفیتهای بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که تاکنون استفاده نشده است، همچنین تعیین کشورهای هدف گردشگری بسیار مهم است، کشور چین از جمله کشورهایی است که مبادلات اقتصادی بسیار زیادی با ایران دارد، سالیانه میلیونها چینی به کشورهای مختلف دنیا سفر میکنند اما سهم ایران از این گردشگران بسیار کم است.
او افزود: موضوع آموزش از دیگر موارد تاثیرگذار است که باید در اولویت قرار گیرد، تورلیدرهایی که در کشور فعالیت میکنند اکثرا فقط به زبان انگلیسی مسلط هستند و این یک ضعف بزرگ است که باید مرتفع شود، حضور در نمایشگاهها هم باید هدفمند و منظم باشد.
