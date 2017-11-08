اربعین به گردهمایی جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی، عصر چهارشنبه، در مراسم اربعین سید و سالار شهیدان، ابا عبدالله حسین (ع) در ساری گفت: اربعین حسینی امروز به گردهمایی جهانی تبدیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: باید فرهنگ اربعین را در تمامی مراحل زندگی جاری و ساری کنیم.

در ادامه این مراسم، حجت‌اسلام علی نیکزاد، مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بابل، پویایی و سرزندگی و مایوس نشدن شیعه در برابر ظلم و فساد و چیره شدن بر باطل را از ویژگی‌های شیعیان، بیان کرد وگفت: این ویژگی بدون شک برگرفته از واقعه کربلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم به همت حراست کل استان مازندران و حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد.

در پایان از برندگان مسابقات قرآنی وکتابخوانی حراست دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۳۹۶، قدردانی شد.