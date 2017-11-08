  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

اربعین به گردهمایی جهانی تبدیل شده است

اربعین به گردهمایی جهانی تبدیل شده است

ساری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز، اربعین حسینی به یک گردهمایی جهانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی، عصر چهارشنبه، در مراسم اربعین سید و سالار شهیدان، ابا عبدالله حسین (ع) در ساری گفت: اربعین حسینی امروز به گردهمایی جهانی تبدیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: باید فرهنگ اربعین را در تمامی مراحل زندگی جاری و ساری کنیم.

در ادامه این مراسم، حجت‌اسلام علی نیکزاد، مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بابل، پویایی و سرزندگی و مایوس نشدن شیعه در برابر ظلم و فساد و چیره شدن بر باطل را از ویژگی‌های شیعیان، بیان کرد وگفت: این ویژگی بدون شک برگرفته از واقعه کربلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم به همت حراست کل استان مازندران و حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان   برگزار شد.

در پایان از برندگان مسابقات قرآنی وکتابخوانی حراست دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۳۹۶، قدردانی شد.

کد مطلب 4138890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها