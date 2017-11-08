  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان خبر داد:

خدمات رسانی به ۲۵۰ هزار زائر توسط موکب شهدای گلستان

خدمات رسانی به ۲۵۰ هزار زائر توسط موکب شهدای گلستان

گرگان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به اینکه موکب شهدای گلستان در مرز مهران مستقر است، گفت: این موکب تا کنون توانسته به ۲۵۰ هزار نفر از زائرین اربعین حسینی خدمات رسانی کند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان امسال برای دومین سال متوالی توانست در مرز مهران موکب هایی در جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی برپا کند.

وی با اشاره به اینکه این موکب با عنوان شهدای گلستان در نقطه صفر مرزی فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: موکب شهدای گلستان روزانه به ۱۵ هزار نفر خدمت رسانی می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: موکب شهدای گلستان علاوه بر صبحانه، نهار و شام، کلوچه، آب و خشک بار هم توزیع می کند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ نفر از خادمین بقاع متبرکه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان جهت خدمت رسانی به زائرین به مرز مهران اعزام شدند، افزود: این افراد تا یک روز بعد از اربعین در مرز مستقر خواهند بود تا در زمان برگشت زائرین به کشور خدمات لازم را ارائه دهند.

سهرابی اظهار کرد: طبق گزارشات انجام شده تا کنون موکب شهدای گلستان توانسته به ۲۵۰ هزار نفر از زائرین اربعین حسینی خدمات رسانی کنند.

کد مطلب 4138933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها