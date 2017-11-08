علاء الدین بروجردی در حاشیه پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق اظهار کرد: حدود ۷ سال پیش (بعد از نیم قرن که اولین پیاده‌روی اربعین رفته بودم) که آغاز دور دوم پیاده‌روی اربعین برای من محسوب می‌شود حضور ایرانی‌ها در این مراسم در حد صفر بود. فقط گروهی از هموطنان عرب زبان اهوازی در این مراسم حضور داشتند. از این مسئله خیلی نگران شده بودم که چرا نسبت به پیاده‌روی اربعین غفلت صورت گرفته است.

وی افزود: وقتی به ایران برگشتم نامه‌ای به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مسئولان تعدادی نهادهای دیگر نوشتم و این غفلت را یادآور شدم. اکنون بعد از ۷ – ۸ سال تغییرات مشهود است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ذکر نکاتی پیرامون اربعین حسینی گفت: باید بدانیم که ما مهمان عراقی‌ها و آن‌ها میزبان ما هستند.

جانفشانی عراقی‌ها

وی اظهار کرد: عشایر عراق در پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) جانفشانی و عشق بازی می‌کنند و با همه وجود ارادت خودشان را به نمایش می‌گذارند.

بروجردی، شیوه برخورد و پذیرایی از زائران اربعین را پدیده‌ای استثنایی دانست و تأکید کرد: عشایر عراقی زائران را با اصرار به خانه‌هایشان می‌برند و با تمام وجود به آن‌ها خدمت می‌کنند .

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که ایرانی‌ها در زمینه پذیرایی از زائران باید نکات مثبت رفتار عراقی‌ها را بیاموزند و به آن‌ها عمل کنند.

به گفته این نماینده مجلس دهم، خوردن مهم نیست ولی پذیرایی از زائران نوعی ابراز ارادت و عشق است که نشان می‌دهد ما به راحتی از مال خودمان در راه اهل بیت می‌گذریم.

وی بر لزوم زدون آسیب‌های مراسم اربعین تأکید کرد و افزود: هر کسی که پای در این مسیر می‌گذارد تفکر خاص سیاسی و محوری دارد. شیعیان مراجع متعدد را تبعیت می‌کنند و این طبیعی است ولی باید از هر رفتاری که ممکن است به محوریت امام حسین(ع) در این حرکت مردمی آسیب بزند پرهیز کرد.

دستور مهم مقام معظم برای تقویت وحدت

بروجردی گفت: این حرکت که مقام معظم رهبری فرمودند عکسشان در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی نباشد و بعد هم آیت الله العظمی سیستانی این تأکید را داشتند برای شکل گیری و تقویت وحدت در راهپیمایی اربعین حسینی است.

وی گفت: مهمان نوازی مقوله مهمی در فرهنگ شیعی و اهل بیتی است و موکب‌های ایرانی نباید تنها رنگ و بوی ایرانی داشته باشند. به عنوان مثال در موکب مسجد مقدس جمکران نباید تنها مداحی به زبان فارسی پخش شود بلکه با توجه به جایگاه مهم این مسجد، مداحی و سخنرانی به زبان‌های عربی نیز پخش شود تا زائران غیرایرانی هم در این موکب حضور داشته باشند.

راهپیمایی اربعین بین المللی است

بروجردی با اشاره به سابقه دیرینه پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: این مراسم به یک راهپیمایی بین المللی تبدیل شده و زائرانی از کشورهای مختلف دنیا در آن حضور دارند و امیدواریم این مشعل عظیم که روز به روز گسترده‌تر می‌شود نمادی از ظهور امام زمان(عج) باشد.

وی با بیان این که این مراسم باید با شاکله امام حسینی جلو برود بر لزوم بهره‌برداری از این حرکت عظیم شیعی تأکید کرد و گفت: روحانیون اعزامی برای برپایی نماز جماعت فعالیت خوبی دارند و بین نمازها احادیث و نکات کوتاه را بیان می‌کنند که سنت حسنه‌ای است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم افزود: وضعیت بهداشت و نظافت مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) بسیار بهتر از سال‌های گذشته است. سطل‌های زیادی برای جمع‌آوری زباله در این مسیر گذاشته شده و پسماندها جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان این که ایران نقش خوبی در نظافت مسیر ایفا کرده است خواستار هماهنگی بیشتر شهرداری‌های شهرهای زائرپذیر ایران و عراق برای ارائه خدمات بهتر به زائران شد.

جمعیت دیدنی است

بروجردی جمعیت پیاده‌روی اربعین حسینی را دیدنی توصیف کرد و گفت: استکبار جهانی و رسانه‌های وابسته آن‌ها از اینکه بزرگ‌ترین تجمع جهانی شیعیان را به نمایش بگذارند وحشت دارند. سی ان ان، بی بی سی و بقیه رسانه‌ها چرا این حرکت عظیم را پوشش نمی‌دهند؟ آن‌ها فکر می‌کنند با بایکوت کردن این مراسم می‌توانند نور الهی را خاموش کنند، غافل از این که این نور الهی روز به روز بیشتر خواهد شد.