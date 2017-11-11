عدم نفوذ کتاب در خانواده ها دلیل اصلی عدم ترویج کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید غلامی جلیسه پیش از ظهر شنبه در مراسم تجدید میثاق کتابداران و کارکنان کتابخانههای عمومی کشور با آرمانهای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی ضمن اظهار امیدواری برای برگزاری پرشور برنامه های هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» گفت: کتاب تقش تعیین کننده ای در بنیان بخشی به خانواده ها دارد.
وی افزود: مطالعه کتاب می تواند از طریق افزایش اطلاعات و سطح آگاهی خانواده ها در جهت ارتقاء فرهنگی جامعه موثر باشد.
دبیر بیست و پنجمین دوره هفته کتاب با بیان این که شعار هفته کتاب سال جاری «آینده روشن و خانواده کتابخوان» است، اظهار داشت: همه ما مسئول هستیم تا بهویژه در این هفته و همچنین در تمام طول سال جهت توسعه کتاب و کتابخوانی تلاش کنیم.
وی از دلایل اصلی عدم توفیق ترویج کتابخوانی در کشور را عدم نفوذ کتاب در خانوادهها دانست و گفت: متاسفانه خانوادهها آن طور که انتظار می رود به بحث کتابخوانی اهمیت نمی دهند.
غلامی ابراز امیدواری کرد، که هفته کتابخوانی با ظرفیت رسانهها به قدری پررنگ شود، تا شاهد حرکتی نهادینه و تأثیرگذار در خانوادهها و به تبع آن در جامعه در حوزه کتابخوانی باشیم.
نظر شما