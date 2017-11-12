حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس پرداخت و تاکید کرد که به ادامه کار علی اکبر طاهری در پرسپولیس خوشبین است. گرشاسبی همچنین با بیان اینکه قرارداد برانکو ایوانکوویچ تمدید خواهد شد، گفت: چیزی از شکایت باشگاه لوس آنجلس بلوز به پرسپولیس ابلاغ نشده است.

مشروح گفتگوی گرشاسبی در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای گرشاسبی؛ باتوجه به نبود مدیرعامل باشگاه در ایران، شرایط باشگاه چطور پیش می رود؟

- حمیدرضا گرشاسبی: وضعیت تیم که خوب است و منتظر شروع مسابقات لیگ هستیم. مشکل خاصی در باشگاه وجود ندارد. منتظریم تا آقای طاهری از کربلا برگردد. باشگاه کار خودش را انجام می دهد و برنامه ها طبق روال پیش می رود.

* آیا با آقای طاهری در ارتباط هستید؟

- بله، تلفنی با همدیگر صحبت می کنیم. او از اینکه پیگیری ارسال مدارک برای کنفدراسیون فوتبال آسیا به نتیجه رسیده بود، خوشحال بود. طاهری همچنین از تمام کسانی که در این راه به پرسپولیس کمک کردند، تشکر کرد.

* هنوز هیچکس نمی داند تکلیف استعفای علی اکبر طاهری از پرسپولیس چه شده است. آیا ایشان به کارش در پرسپولیس ادامه خواهد داد؟

- ایشان باید ابتدا برگردد؛ این دیگر به نظر خود آقای طاهری بستگی دارد.

* باتوجه به مخالفت وزارت ورزش با استعفای طاهری، آیا امکان دارد خودش به این استعفا اصرار داشته باشد؟

- وزارت ورزش که مخالف کردند و مشکلی با ادامه کار ایشان ندارد. این به شخص آقای طاهری بر می گردد که باتوجه به زندگی شخصی‌اش چه تصمیمی بگیرد ولی بنده خوشبینم که به کارش در پرسپولیس ادامه بدهد.

* باتوجه به اینکه شما با آقای طاهری در تماس هستید، نظر شخصی ایشان برای ادامه کار در پرسپولیس چیست؟

- طاهری در این ارتباط چیزی نمی گوید. می گوید بر می گردم و بعد در این خصوص صحبت می کنم.

* در غیاب طاهری، مسئولیت انجام کارهای باشگاه بر عهده شماست. تجربه کار اجرایی در پرسپولیس چگونه است؟

- کار کردن در باشگاه های بزرگ و پرحاشیه سخت است. به هر حال کارها دارد پیش می رود و همکاران در باشگاه کمک می کنند. جا دارد از وزارت ورزش هم برای رفع مشکلات تشکر کنیم.

* یکی از مباحث داغ باشگاه پرسپولیس، علاوه بر وضعیت آقای طاهری، مشخص نبودن آینده برانکو ایوانکوویچ است. آیا قرارداد برانکو برای سال بعد تمدید خواهد شد؟

- برانکو خودش نظراتش را شفاف اعلام کرده است و نیازی به تکرار نیست. او یک مربی حرفه ای است. ایشان قرارداد دارد. ان شاءالله قراردادش هم تمدید می شود و افتخار آفرینی های پرسپولیس هم ادامه خواهد داشت.

* پس با این حساب برانکو قطعا سال آینده هم سرمربی پرسپولیس است؟

- بله.

* با این حساب، قرارداد جدید برانکو چه زمانی امضا می شود؟

- صحبتهایی شده است. آقای طاهری هم که برگردد به امید خدا تکلیف روشن می شود.

* با شرایطی که پرسپولیس دارد، آیا خود برانکو هم به تمدید قرارداد مایل است؟

- بله صحبتهای اولیه شده است. ایشان هم ایران و هم پرسپولیس را دوست دارد. برانکو علاقه مند است کارش را با قدرت ادامه بدهد.

* با این حال برانکو از «بی انضباطی های مالی» باشگاه و عدم دریافت مبلغی طی دو ماه گذشته گلایه داشت.

- مشکلات که هست. ما دنبال این هستیم که ظرف چند روز آینده این مشکلات را حل کنیم تا نگرانی ها هم برطرف شود.

* برای تمدید قرارداد با برانکو از نظر مالی مشکلی ندارید؟

- خیر، انجام می شود. نگران نباشید.

* گفته می شود باشگاه لس آنجلس بلوز آمریکا به خاطر قرارداد امیر عابدزاده و چکی که پاس نشده است، از پرسپولیس شکایت کرده. آیا ممکن است این شکایت در بحث لیگ قهرمانان آسیا برای پرسپولیس ایجاد مشکل کند؟

- هنوز چیزی به باشگاه پرسپولیس نیامده است. مسائلی مطرح می شود ولی تا مکتوب اعلام نشود، ما نقطه نظری نداریم. تا نامه ای به باشگاه نرسد، موضعی نداریم. وقتی هم نامه ای رسید، یک دفاعیه ای را آماده و ارسال می کنیم که این بازهم یک زمانی می برد.

* به عنوان سئوال پایانی؛ آیا صحت دارد که همه اعضای هیات مدیره به جز شما استعفا داده اند و با رفتن طاهری، آنها هم از پرسپولیس می روند؟

- خیر این خبر صحت ندارد. ما مشکلی نداریم. همه با قدرت به کارشان ادامه می دهند و این جزو شرح وظایف همه است که کار کنند. اولین بار است که این موضوع را می شنوم.