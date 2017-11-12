قرار بود فقط یک ایرانی دستیار شفر باشد/ بحث حضور تقوی مطرح نیست

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم استقلال اظهار داشت: شرایط تیم به طور کلی خوب و مطلوب است و انتظار می رود شفر از اردوی کیش نهایت استفاده را برای اتقای شرایط آبی پوشان ببرد.

وی در خصوص محمد تقوی که از او بعنوان گزینه پیوستن به کادر فنی استقلال یاد می شد بیان داشت: قبل از هر چیز این توضیح را بدهم که تقوی دوست و همبازی خود من در استقلال بوده و ما هم در دانش فنی او شک نداریم. اما اصلا از اول هم بحث حضور ایشان در استقلال به صورت جدی مطرح نشده بود. چون قرار نبود مربی ایرانی دیگری به کادر فنی اضافه شود.

عضو کمیته فنی آبی پوشان بیان داشت: از ابتدا قرار بود یک مربی ایرانی به کادر فنی اضافه شود که بیژن طاهری گزینه باشگاه بود. طاهری هم در کنار شفر تجربه اندوزی می‌کند و بر دانش مربیگری‌اش اضافه می‌کند و هم یک رابط خوب است بین کادر فنی و بازیکنان و کادر فنی و باشگاه. در روزهایی که بحث انتخاب دستیاری ایرانی برای شفر بود تقوی عضو کادر فنی پدیده بود پس اصلا برای این منظور مطرح نشده بود.

پیشکسوت آبی پوشان اضافه کرد: در حال حاضر هم یک کمک خارجی به کادر فنی اضافه شد و یکی دیگر هم به زودی اضافه می شود و طبیعی است که ظرفیت کادر فنی استقلال با این دو تکمیل می شود و عملا هیچ شانسی برای فرد دیگری برای اضافه شدن به کادر فنی وجود ندارد.