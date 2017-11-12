۸۱ درصد موقوفات بیجار داری سند است/ثبت ۵ وقف جدید

حجت الاسلام مهدی مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت وقف اظهار داشت:وقف یکی از سنت های مهم و مورد تأکید و توصیه دین مبین اسلام است.

وی به اهمیت دهه وقف اشاره کرد و افزود: دهه وقف فرصت مغتنمی برای تبین جایگاه رفیع وقف در بین مردم است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار در ادامه سخنان خود اقدامات این اداره در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: ۵۱۳ هکتار از اراضی موقوفه شهرستان بیجار در حال حاضر سند دار هستند و ۸۱ درصد موقوفات دارای سند در این شهرستان به نام مالکین آنها ثبت شده است.

وی از ۳۱ روستای موقوفه در شهرستان بیجار خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵ وقف جدید به موقوفات شهرستان بیجار اضافه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار تصریح کرد: اجاره ای که از محل موقوفات اخذ می شد بسیار ناچیز بود و طبق کارشناسی های انجام شده توانستیم آنها را به روز کنیم.

مرادی ادامه داد: در طول سنوات گذشته، ۲۵۸ اجاره نامه موقوفه در اختیار مردم، منقضی شده بودند که با همت اداره اوقاف، تنها ۵۱مورد از این تعداد باقی مانده است و امیدواریم تا پایان سال، هیچ اجاره نامه منقضی شده ایی باقی نماند.

وی به اهمیت ترویج سنت وق در جامعه اشاره کرد و گفت: آشنا کردن مردم با ارزش و ثواب وقف، چگونه وقف کردن، شناخت نیازهای روز و وقف بر اساس آن نیازها و تعامل با وقف را بسیار مهم دانست.

حجت الاسلام مرادی بیان کرد: یکی از شاخصه های وقف های بیجار نیات متعدد واقف است و از ابتدای سال جاری تا کنون از محل موقوفات ۲ کاروان با هزینه ۴۰ میلیون تومان به کرلای معلی اعزام کرده ایم و یکی از نیات بارز وقف های بیجار صرف روضه خوانی امام حسین (ع) است.

رئیس اداره اوقاف بیجار اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون از محل موقوفات ۱۶۰ میلیون صرف روضه خوانی امام حسین(ع) ، ۴۳ میلیون برای فقراء و ۷۶ میلیون برای بیماران هزینه شده است.