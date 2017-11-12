فروش اینترنت حجمی متوقف شد/ پرداخت آبونمان ماهانه برای سرویس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی جزئیات مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد تعرفه گذاری جدید اینترنت ثابت را تشریح کرد و گفت: این مصوبه با هدف ترغیب مردم به استفاده از سایتها و محتوای داخلی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در بخش مصرف اینترنت نیازمند تحریک تقاضای مردم برای استفاده از سایتها و محتوای داخلی بودیم ، اضافه کرد: از آنجایی که با مدل فروش اینترنت حجمی، تحقق این هدف ممکن نبود، طبق قول وزیر ارتباطات، مدل جدید تعرفه گذاری اینترنت را در ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، نهایی کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک برنامه خبری سخن می گفت، اظهارداشت: با این مصوبه دغدغه مردم در مصرف دیتا را کاهش دادیم و فروش اینترنت را برمبنای فروش حجم متوقف کردیم.

رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، مشترکان اینترنت ثابت می توانند با پرداخت هزینه ای ثابت در یک ماه، مطابق با سرعت درخواستی، سرویس اینترنت دریافت کنند و به این طریق مصرف اینترنت خود را مدیریت کنند.

وی بر لزوم استفاده بیشتر از محتوای داخلی مطابق با این مصوبه جدید تاکید کرد و گفت: این مصوبه با هدف تقویت استفاده از سایتهای داخلی به ویژه در حوزه ویدئوهای داخلی تعریف شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه در این مصوبه که جزئیات آن به زودی در اختیار کاربران قرار می گیرد، از تجربه سایر کشورها و نیز نیازسنجی بازار داخلی، استفاده شده است، ادامه داد: مدل فروش اینترنت ثابت در همه جای دنیا غیرحجمی است و ارائه کنندگان این خدمات باید بدون محدودیت در حجم، بسته های اینترنت را بر مبنای سرعت تعریف کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینترنت ثابت شامل تمام شبکه های اینترنتی ثابت از جمله ADSL و فیبر می شود، خاطرنشان کرد: مدل فروش اینترنت موبایل همچنان مانند گذشته براساس حجم است. چرا که در کل دنیا نیز به دلیل محدودیت فنی در باند فرکانسی امکان فروش غیرحجمی اینترنت موبایل وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حوزه اینترنت موبایل از نظر شاخص افوردبیلتی (اینکه مردم چقدر حاضرند بابت یک سرویس هزینه پرداخت کنند) ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا محسوب می شویم، اما در حوزه اینترنت ثابت به دلیل مدل ساختاری موجود، وضعیت خوبی نداریم و به همین دلیل ناگزیر به تغییر مدل به روش غیرحجمی شدیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار امیدواری از اینکه این تعرفه گذاری مورد رضایت مشترکان قرار گیرد و آنها را به سمت استفاده از محتوای داخلی ترغیب کند، گفت: در صورت ایجاد بازار رقابتی در حوزه اینترنت، اپراتورهای موبایل نیز می توانند در چارچوب قوانین و مقررات، تعرفه های اینترنت خود را تنظیم کرده و محدودیتی در کاهش قیمتها نخواهند داشت.