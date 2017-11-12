آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در هیات دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت­ الاسلام روحانی رییس جمهور، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور پرداخت.

در این گزارش، وضعیت کلان منابع و مصارف پیش ­بینی شده و رویکرد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با تأکید بر بودجه ­ریزی عملیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث پیرامون لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

** صدور ضمانت­ نامه برای لازم­ الاجرا شدن موافقت نامه مالی با اگزیم بانک چین

هیئت وزیران در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم ­الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه ­آهن تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین (به صورت وام ترجیحی و وام تجاری)، ضمانت­نامه مربوط را صادر نماید.

** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح­ های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح ­های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.