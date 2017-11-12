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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی صورت گرفت؛

آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در هیات دولت

آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در هیات دولت

هیات وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت­ الاسلام روحانی رییس جمهور، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت­ الاسلام روحانی رییس جمهور، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور پرداخت.

در این گزارش، وضعیت کلان منابع و مصارف پیش ­بینی شده و رویکرد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با تأکید بر بودجه ­ریزی عملیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث پیرامون لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

 ** صدور ضمانت­ نامه برای لازم­ الاجرا شدن موافقت نامه مالی با اگزیم بانک چین

هیئت وزیران در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم ­الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه ­آهن تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین (به صورت وام ترجیحی و وام تجاری)، ضمانت­نامه مربوط را صادر نماید.

** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح­ های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح ­های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

کد مطلب 4142312

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