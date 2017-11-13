مدیر سابق یاهو: نمی دانیم سه میلیارد حساب کاربرانمان چگونه هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تمامی سه میلیارد حساب کاربری ثبت شده در سایت یاهو و خدمات وابسته به آن، هک شدند و اطلاعات خصوصی آنها به دست هکرها افتاد.

در آن زمان حمله یادشده از سوی برخی منابع خبری به سهل انگاری و عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا نسبت داده و ادعا شد ایجاد یک آسیب پذیری عمدی توسط یاهو بر روی سرورهای ایمیل این شرکت به منظور تسهیل دسترسی آژانس به داده های خصوصی کاربران باعث وقوع این مشکل شده است.

با این حال ادعاهای یادشده رد یا تایید نشد و میر در تازه ترین شهادت خود در برابر کمیته بازرگانی، علوم و حمل و نقل سنای آمریکا در مورد منشا اصلی این حملات اظهار بی اطلاعی کرده است.

وی مدعی شده: یاهو قربانی حملات جنایی تحت حمایت دولت ها بوده و این امر به سرقت اطلاعات کاربران انجامیده است. این حملات در دوران مدیریت من رخ داد و من از تک تک کاربران عذرخواهی می کنم. تا به امروز ما دقیقا نفهمیده ایم این نفوذ چگونه رخ داده است.

مریسا میر در ادامه اظهارات خود تلاش کرده تا پای هکرهای روس را به این ماجرا باز کند و به ذکر مواردی از حملات هکری دیگر انجام شده توسط روس ها پرداخت، اما نتوانست شواهد قطعی در مورد ارتباط روس ها با حمله یادشده ارائه کند. او همچنین از همکاری با پلیس برای شناسایی عوامل این حمله خبر داد.