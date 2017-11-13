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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۴۱

نایب رئیس شورای شهر بوشهر:

پارک‌های ساحلی بوشهر بهسازی شود/ لزوم آسفالت کمربندی تنگک‌ها

پارک‌های ساحلی بوشهر بهسازی شود/ لزوم آسفالت کمربندی تنگک‌ها

بوشهر - نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: پارک‌های ساحلی بوشهر بهسازی شود و مبلمان شهری در ساحل بوشهر توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: محلات تنگک به دلیل شرایط خاص خود از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند و انتظار ساکنان این سه محل، توجه بیشتر به وضعیت عمران شهری  آنها است.

وی افزود: جاده کمربندی تنگک‌ها در شرق توانیر یکی از راه‌های اصلی دسترسی محلات تنگک است که آسفالت این گذر از مطالبات جدی شورایاران و ساکنین این محلات بوده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: انتظار داریم با توجه به تاکیدات شورا این مطالبه جدی  در راستای توسعه عمران شهری و بهبود عبور و مرور شهروندان این محلات در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

آسایش ادامه داد: با انتقال بازی‌های تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی به زمین دهکده گردشگری، زمین ورزشی ساحلی شهرداری دچار فرسودگی شده است.

وی گفت: درخواست داریم شهرداری ضمن بهسازی این دو زمین ساحلی، با توجه به اینکه بوشهر یکی از قطب‌های ورزش ساحلی است، ایجاد زمین ورزشی ساحلی دیگر نیز در دستور کار خود قرار دهد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با توجه به خنک شدن هوا و استقبال شهروندان از پارک‌های ساحلی خواستار بهسازی و نوسازی آلاچیق و مبلمان شهری در نوار ساحلی برای استفاده شهروندان بوشهری شد.

کد مطلب 4143937

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