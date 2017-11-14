نیجریه با ۴ گل آرژانتین را در هم شکست/ آلبی سلسته همچان نامطمئن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال آرژانتین و نیجریه سه شنبه شب در دیداری تدارکاتی برابر هم قرار گرفتند که در پایان نیجریه ۴ بر ۲ پیروز شد.

آرژانتین که لیونل مسی را در اختیار نداشت ابتدا با گل های اور بانگا (۲۸) و سرخیو آگوئرو (۳۶) از نیجریه پیش افتاد اما ایهیناچو در دقیقه ۴۵ روی ضربه کاشته دیدنی دروازه آرژانتین را گشود تا نیمه نخست با برتری ۲ بر یک آلبی سلسته خاتمه یابد.

در نیمه دوم تیم نیجریه سه بار دیگر توسط الکس ایوبی (۵۲ و ۷۳) و بریان ایدوو (۵۴) به گل رسید تا نتیجه ای شگفت انگیز رقم بخورد.

آرژانتین که در رقابتهای انتخابی جام جهانی نیز نتایج ضعیفی کسب کرده بود همچنان نامطئمن به نظر می رسد و نتوانسته به ثبات لازم برسد.