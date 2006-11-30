مذاکره بین تهران و واشنگتن اولین گام در حل مسئله هسته ای ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ صباح احمد الصباح" امیر کویت روز پنجشنبه در اولین گفتگوی خود با یک نشریه اروپایی در پاسخ به سئوال روزنامه فرانسوی "فیگارو" درباره چگونگی وضعیت مسئله هسته ای ایران خاطرنشان کرد:‌ گفتگو بین تهران و واشنگتن مطمئنا قدمی مثبت و مفید خواهد بود و درصورتی که این اقدام صورت نگیرد، تنش ها همچنان ادامه خواهد یافت

الصباح اظهار داشت:‌ بکارگیری زور در مقابل ایران مطمئنا عواقب ناگوار و وخیمی برای ثبات و امنیت ما به بار خواهد آورد و کویت که روابط خوبی با ایران دارد، تهران را به مذاکره برای حل مسالمت آمیز این مسئله فرامی خواند.

وی افزود: برنامه های هسته ای ایران خطری برای امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود.

الصباح گفت: کویت فقط در 150 کیلومتری مرکز هسته ای بوشهر قرار دارد و ما از یک بلای زیست محیطی هراس داریم، اما تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای ایران همانطور که برخی این تهدید را کرده اند، راه حل درستی نیست.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو درباره وضعیت عراق و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور گفت:‌ وضعیت عراق بسیار نگران کننده است و ناامنی حاکم بر این کشور بر تمامی کشورهای منطقه تاثیر می گذارد.

الصباح افزود: ما از طرح وحدت ملی "نوری المالی" نخست وزیر عراق حمایت می کنیم و خواستار برقراری امنیت در این کشور هستیم.

امیر کویت در ادامه خاطرنشان کرد:‌ در موقعیت کنونی، خروج نیروهای آمریکایی از عراق کمکی به برقراری ثبات در این کشور نخواهد کرد. برعکس، وضعیت آشفته تر خواهد شد و با ایجاد یک جنگ داخلی عظیم روبه رو خواهیم شد.

امیر کویت امروز پنجشنبه برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن به فرانسه سفر کرد.