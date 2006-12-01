حکیم راهی آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یکی از معاونان عبدالعزیز حکیم امروز اعلام کرد : وی روز دوشنبه راهی آمریکا خواهدشد تا با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره راههای توقف خشونتها درعراق گفتگوکند .



بنابراین گزارش ، این دیدار در پی نشست روزپنج شنبه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق در اردن که دستور کار آنان بر مبارزه با خشونتها در عراق متمرکزبود ، صورت می گیرد .



عبدالعزیزحکیم پیشترهشدارداد که بروز جنگ داخلی در عراق پیامدهای تاسف باری برای عراق و منطقه به همراه خواهد داشت .



وی روز گذشته در جریان دیدار با "زید الرفاعی"رئیس مجلس اعیان اردن در شهر امان گفت: ما خواهان کشیده شدن عراق به سوی فتنه داخلی نیستیم زیرا رابطه شیعیان و اهل سنت دراین کشور با یکدیگر مستحکم بوده و عراق در طول تاریخ خود، شاهد هیچ نوع برخورد اجتماعی بین طوایف آن که پایبند به دوستی و محبت در بین خود هستند، نبوده است.

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