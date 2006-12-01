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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۶

حکیم راهی آمریکا می شود

حکیم راهی آمریکا می شود

رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق روز دوشنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یکی از معاونان عبدالعزیز حکیم امروز اعلام کرد : وی روز دوشنبه راهی آمریکا خواهدشد تا با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره راههای توقف خشونتها درعراق گفتگوکند .

بنابراین گزارش ، این دیدار در پی نشست روزپنج شنبه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق در اردن که دستور کار آنان بر مبارزه با خشونتها در عراق متمرکزبود ، صورت می گیرد .

عبدالعزیزحکیم پیشترهشدارداد که بروز جنگ داخلی در عراق پیامدهای تاسف باری برای عراق و منطقه به همراه خواهد داشت . 

وی روز گذشته در جریان دیدار با "زید الرفاعی"رئیس مجلس اعیان اردن در شهر امان گفت: ما خواهان کشیده شدن عراق به سوی فتنه داخلی نیستیم زیرا رابطه  شیعیان و اهل سنت  دراین کشور با یکدیگر مستحکم بوده و عراق در طول تاریخ خود، شاهد هیچ نوع برخورد اجتماعی بین طوایف آن که پایبند به دوستی و محبت در بین خود هستند، نبوده است.
کد مطلب 414810

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