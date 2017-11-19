به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانکپاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیر عامل و مدیر روابطعمومی بانکپاسارگاد با اعلام این خبر گفت: با بررسی دقیقتر منطقه و نیازسنجی مجدد، شرکت نسیم سلامت بانکپاسارگاد ضمن ارسال تعداد ۲۵۰ چادر، ۲۵ چادر امدادی دیگر نیز در کنار بیمارستان صحرایی، جهت نگهداری و امدادرسانی به مجروحان مستقر کرد.
وی افزود: همچنین این شرکت در اقدامی دیگر، ضمن اعزام تیمهای پزشکی و روانشناسهای خبره به منطقه، اقدامات ارزشمندی را جهت مشاوره به بازماندگان، بهویژه تلاش برای تجدید روحیه و بازگرداندن نشاط میان کودکان مناطق زلزلهزده انجام داد.
مشاور مدیر عامل و مدیر روابطعمومی بانکپاسارگاد ادامه داد: پیش از این نیز شرکت نسیم سلامت بانکپاسارگاد در منطقه ازگله ثلاث باباجانی بیمارستان صحرایی را جهت امدادرسانی به مجروحان و انجام عملهای جراحی ضروری و همچنین انجام عملهای زایمان، با تجهیزات و امکانات کامل پزشکی ایجاد کردهبود. همچنین تعداد یکصد چادر امدادی در کنار بیمارستان، برای نگهداری و بستری بیماران مستقر کرده و تعداد ۱۰ هزار تخته پتو به مناطق زلزلهزده ارسال شدهبود.
رفیعی در پایان ضمن تسلیت مجدد به ملت شریف ایران بهمناسبت درگذشت هموطنانمان در این حادثه غمانگیز تأکید کرد: بانکپاسارگاد شمارهحساب ۲-۱۰۴۸۸۱۴۴-۸۱۰۰-۲۰۱، شماره کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۲۹۷۷-۵۰۲۲ و کد دستوری #۵*۷۲۰* را جهت واریز کمکهای نقدی بانکداران این بانک و مردم به هممیهنان خسارتدیده این حادثه در نظر گرفته است.
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