به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه عسلویه صبح یکشنبه در این آئین با اشاره به اهداف اعزام این اردوها گفت: دانش آموزان باید بدانند که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس چه فداکاری‌هایی را انجام داده‌اند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار کرد: همچنین ترویج اشاعه ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی نسل جدید با این مناطق از دیگر اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور است.

وی با اشاره به اهداف اردوهای راهیان نور گفت: این اعزام‌ آثار و برکات مثبتی از جمله آشنا شدن با فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه رزمندگان در دوران دفاع مقدس را در بر داشته است.

فرمانده سپاه عسلویه تصریح کرد: برای کیفی سازی برنامه اردوی راهیان نور از دانش آموزان هیچ‌گونه مبلغی برای اعزام به این برنامه معنوی اخذ نشده است و صد درصد توسط سپاه خاتم الانبیا(ص) پرداخت شد.

وی با توجه به عظمت و معنویت این اردوها اظهار داشت: این سفر سه روزه است و از چهار یادمان شلمچه، شهدای والفجر هشت، یادمان طلائیه و نهر خین بازدید و زیارت بعمل می آید.

حسن زاده با اشاره به دیگر برکات اردوهای راهیان نور گفت: این برنامه فرهنگی با هدف آگاه‌سازی و آشنا کردن نسل جوان با رشادت‌ها و شجاعت‌های رزمندگان یکی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم است.