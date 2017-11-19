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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

۲۰۰ دانش‌آموز شیعه و سنی دختر از عسلویه به راهیان‌نور اعزام شدند

۲۰۰ دانش‌آموز شیعه و سنی دختر از عسلویه به راهیان‌نور اعزام شدند

بوشهر - ۲۰۰نفر از دانش آموزان شیعه و سنی دختر شهرستان عسلویه صبح امروز مصادف با شهادت امام رضا(ع) با چهار دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه عسلویه صبح یکشنبه در این آئین با اشاره به اهداف اعزام این اردوها گفت: دانش آموزان باید بدانند که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس چه فداکاری‌هایی را انجام داده‌اند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار کرد: همچنین ترویج اشاعه ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی نسل جدید با این مناطق از دیگر اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور است.

وی با اشاره به اهداف اردوهای راهیان نور گفت: این اعزام‌ آثار و برکات مثبتی از جمله آشنا شدن با فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه رزمندگان در دوران دفاع مقدس را در بر داشته است.

فرمانده سپاه عسلویه تصریح کرد: برای کیفی سازی برنامه اردوی راهیان نور از دانش آموزان هیچ‌گونه مبلغی برای اعزام به این برنامه معنوی اخذ نشده است و صد درصد توسط سپاه خاتم الانبیا(ص) پرداخت شد.

وی با توجه به عظمت و معنویت این اردوها اظهار داشت: این سفر سه روزه است و از چهار یادمان  شلمچه، شهدای والفجر هشت، یادمان طلائیه و نهر خین بازدید و زیارت بعمل می آید.

حسن زاده با اشاره به دیگر برکات اردوهای راهیان نور گفت: این برنامه فرهنگی با هدف آگاه‌سازی و آشنا کردن نسل جوان با رشادت‌ها و شجاعت‌های رزمندگان یکی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم است.

کد مطلب 4148535

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