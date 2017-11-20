۶۰۰ قطعه پرنده زینتی از شکارچیان غیر مجاز خراسان جنوبی کشف شد

مسعود مستقیم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰۲ عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات وحش در استان کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری ۱۳۴ شکارچی غیر مجاز و متخلف زیستی محیطی خبر داد و گفت: تعداد ۲۳ نفر از شکارچیان قبل از انجام شکار حیات وحش و در حین انجام شروع یه شکار دستگیر شده اند.

مستقیم اظهار کرد: پایش و نظارت مستمر بر مناطق تحت مدیریت و آزاد، مناطق مرزی و کویری استان و استفاده از توان و پتانسیل چند جانبه بابت افزایش ضریب امنیتی و پیشگیری از انجام شکار غیر مجاز حیات وحش همواره مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ قطعه انواع گونه های جانوری از متخلفین زیست محیطی کشف شده است، گفت: این گونه های شامل پرندگان زینتی، پرندگان وحشی، پرندگان آبزی و کنار آبزی و انواع گونه های پستانداران است.

کشف و ضبط ۱۳ هزار تله و دام زنده گیری هوبره

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۷ قطعه پرنده زینتی شامل ۴٣۴ قطعه مینا، ۶۸ قطعه عروس هلندی، ۱۰۰ قطعه طوطی سبز و ۳۰ قطعه فنچ از شکارچیان کشف و ضبط شده است.

وی کشف ۱۹ راس لاشه انواع پستانداران شامل سه راس کل وحشی، ۱۲ راس قوچ وحشی، چهار راس آهو، یک راس میش وحشی، سه سر خرگوش و ۱۳ قطعه انواع پرندگان وحشی شامل ۱۲ قطعه هوبره، ۱۰ قطعه کبک، دو قطعه مرغابی، هفت قطعه کوکر را از دیگر اقدامات سال جاری دانست.

مستقیم با اشاره به کشف انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات وحش، بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۲۵۷ عدد فشنگ سلاح ساچمه زنی، دام و تله حیات وحش، قفس نگهداری پرندگان وحشی، چاقو و دوربین چشمی از شکارچیان کشف شده است.

وی بیان کرد: همچنین تعداد ۳۹ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز شامل شش قبضه سلاح غیرمجاز، پنج قبضه سلاح غیر مجاز ساچمه زنی و۲۷ قبضه سلاح شکاری مجاز از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی کشف شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵ مورد از انواع گونه های حیات وحش تیمار و رها سازی شده اند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: طی سه سال گذشته تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ تله و دام زنده گیری هوبره کشف، ضبط و معدوم سازی شده است.