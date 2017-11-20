۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی نظام جدید شرکت کردند

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش در برخی از کدرشته های تحصیلی دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در آزمون کاردانی نظام جدید از روز شنبه ۶ آبان ۹۶ آغاز شده و متقاضیان تا ۹ آذر ۹۶ فرصت دارند برای ثبت نام به آموزشکده و یا موسسه آموزش عالی رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: بر اساس آمار تا امروز ۲۹ آبان ماه ۹۶ تعداد ۷ هزار و ۴۸۲ نفر در تکمیل ظرفیت پذیرش برخی از کدرشته های تحصیلی دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در آزمون کاردانی نظام جدید ثبت نام کرده اند.

توکلی افزود: علاقمندان به تحصیل در این موسسات اعم از اینکه در این آزمون ثبت نام کرده یا ثبت نام نکرده اند می توانند برای ثبت نام در رشته تحصیلی متناسب با مدرک دیپلم خود در شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش موسسات آموزش عالی پذیرنده با مراجعه به لینک جستجو و کد رشته در سایت سازمان سنجش، ضمن مشخص کردن رشته و موسسه مورد علاقه با مدارک لازم به آموزشکده و یا موسسه آموزش عالی رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق موسسه مربوط بابت هزینه ثبت نام مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) را از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی سازمان سنجش پرداخت کنند.