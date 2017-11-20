به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای تکامل فرآیندهای مختلف تولید سلول خورشیدی و ارتقای سطح دانش فنی تولید این سلول ها در کشور، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی پیشنهاد تکمیل پروژه نیمه تمامی در دانشگاه تهران را مطرح کرد تا این پروژه با عنوان «مرکز تحقیقات سلول های خورشیدی سیلیکونی» در دانشگاه تهران و با مشارکت شرکت های دانش بنیان پیگیری شود.

همچنین اصلاحات و تطبیق با نیاز روز کشور از مواردی است که ستاد در این طرح مد نظر دارد.

این طرح قابلیت ارائه خدمات به محققان دانشگاهی، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و سایر مجموعه های صنعتی بر اساس نیاز خود را خواهد داشت البته در حال حاضر نیز این آزمایشگاه عضو شبکه ملی آزمایشگاهی است.

امکان ارائه خدمات به تمامی محققان فعال در حوزه سلول های خورشیدی فتوولتائیک، انجام آزمون های مختلف اندازه گیری خواص سلول های خورشیدی و آموزش و توانمندسازی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دستاوردهای این طرح است.