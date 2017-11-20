همه انبیا، امام نبوده اند/ تفاوت امام و نبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی معینیان در برنامه «ضیافت» از شبکه رادیویی گفت وگو با موضوع اختلاف نظر میان برخی بزرگان دین در باب جایگاه امامت و نبوت، سخنان خود را آغاز کرد.

وی با ذکر این نکته که تبیینِ والایی جایگاه امامت نسبت به نبوت، ایرادی درپی ندارد، تصریح کرد: «این ها مباحثی است که مردم باید بدانند و آن را بپذیرند و قطعا میان نبوت و امامت تفاوت هایی وجود دارد.»

حجت الاسلام معینیان اضافه کرد: «این امامت مربوط به جایگاه ائمه معصومین-ع- بعد از نبی خداست. یکی از تفاوت های اصلی میان امامت و نبوت اینست که وحی به امام نمی رسد و هیچ سندی دیده نشده که به یکی از امامان معصوم-ع- وحی شده باشد.»

وی با تصریح بر اینکه نرسیدن وحی، ابدا جایگاه امام را تضعیف نمی کند، خاطرنشان ساخت: «روش و شیوه دیگری بنام الهام وجود دارد و ائمه معصوم از طریق الهام با خدای متعال مرتبط هستند. در وحی عین الفاظ خداوند به پیامبر-ص- نازل شده است؛ اما در حوزه الهام مفاهیم به قلب امام وارد می شود.»

در جامعه کنونی نمی توان گفت امامت بالاتر از نبوت است

در بخش دیگر از این میزگرد رادیویی حجت الاسلام والمسلمین خدایی، معاون سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه امامت و نبوت از ابتدا با یکدیگر عجین بوده اند، گفت: «چه بسا امامت تکمیل کننده راه نبوت است و بر اساس آیه ای از قرآن [امامت؛ رسالت و نبوت حضرت محمد-ص- را تکمیل کرده است].»

وی امامت را تداوم راه پیامبر(ص) برشمرد و تصریح کرد: «امامت به کمال راندن وظایف و ماموریت هایی است که پیامبر-ص- بر عهده داشته است؛ ولی اینکه مطرح کنیم امامت بالاتر از نبوت است، [در موقعیت فعلی شایسته و جایز نیست].»

حجت الاسلام خدایی با ذکر اینکه چنین موضوع مهمی برای بسیاری از مردم قابل پذیرش نیست، ادامه داد: «این مسئله ممکن است با امتحان [انبیا الهی] در ارتباط باشد؛ شاید اینگونه مطرح شود که حضرت ابراهیم-ع- قبل از امتحان الهی نیز به مقام امامت رسیده بود و چنین نبوده که خداوند متعال حضرت را امتحان کند تا رتبه امامت را به وی اعطا نماید.»

تمامی انبیا، امام نبوده اند...

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین موسوی، کارشناس مذهبی با ذکر این نکته که همه انبیا، امام نبوده اند، به دسته بندی و رده در میان انبیا اشاره کرد و گفت: «برخی از انبیا تنها به مقام نبوت رسیدند ولی برخی یک پله بالاتر آمدند و مقام رسالت را دریافت کردند.»

وی امام را دارای رده ای بالاتر از رسول دانست و افزود: «در آیه قرآن داریم بعد از بسیاری از امتحان ها و سرافرازی در آن، یک نبی به امامت می رسد و در عین حال اگر بگوییم رابطه نبوت و امامت مساوی است، مطلبی صحیح نیست.»

حجت الاسلام موسوی با ذکر روایتی از امام باقر(ع) در همین رابطه اضافه کرد: «ایشان می فرمایند رسول کسی است که زمانیکه جبرائیل فرود می آید، او را مشاهده کرده و جبرائیل برای او همانندِ یک رویا نیست ولی نبی کسی است که وحی درخواب به او ارسال می شود.»

امامت از دامان رسالت برخاسته است

همچنین شیرین رجب زاده، استاد دانشگاه در ابتدای سخنان خود در برنامه "ضیافت" رادیو گفت وگو در حوزه علوم دینی با اشاره به شواهد تاریخی در صدر اسلام یادآور شد: «این شواهد نشان می دهد که امامت و نبوت تا چه میزان در هم تنیده شده اند و به جرات می توان گفت که امامت از دامان رسالت برخاسته است.»

وی افزود: «از ابتدای بعثت نبوت و امامت عجین بوده و اولین فردی که اسلام را پذیرفتند، حضرت علی-ع- بودند و این مطلب در کتاب سیره النبوی، جلد یک مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین علامه امینی در کتاب الغدیر این مطلب را بیان کردند.»

رجب زاده با اشاره به ماجرای عشیره عقربین ادامه داد: «اولین کسی که این دعوت را پذیرفت، حضرت علی-ع- بود که پیامبر میهمانی بزرگی ترتیب دادند و امامت و جانشینی حضرت علی-ع- را ابلاغ کردند که این ایه در سال سوم بعثت بر پیامبر-ص- نازل شد.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: «سن بلوغ در پذیرش اسلام شرط نیست و هر نوجوانی که توان فکری و قدرت تمیز حق از باطل را دارا باشد، اسلامِ وی پذیرفته است و در زمره ی مسلمانان قرار می گیرد و [باید دانست که رسیدن به مقام] نبوت در میان تمامی پیامبران، مشروط نبوده است.»