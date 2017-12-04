مرگ کودکان و گاز گرفتگی تبعات زندگی زلزله زدگان در چادر است

شهاب نادری نماینده مردم پاوه، جوانرود و روانسر در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمک های مردمی به مناطق زلزله زده تشکر کرد و اظهار داشت: اگر مردم نبودند، شرایط زلزله زدگان بسیار بدتر از این بود.

وی ادامه داد: شرایط مناطق زلزله زده از نظر آب و هوایی شرایط سخت و سردی است. چادرها رسیده است اما در چادر نمی توان زندگی کرد. هفته گذشته دو کوچک به خاطر سرما فوت شدند؛ بعد از آن هم گزارشی نسبت به آتش سوزی چادر داشتیم، دو نفر نیز به خاطر گازگرفتگی در چادر فوت شدند.

عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس، با تاکید بر لزوم تسریع در اسکان مردم منطقه زلزله زده در کانکس افزود: مردم مناطق زلزله زده، مرزداران کشور هستند و باید سریع تر به آنها رسیدگی کرد.