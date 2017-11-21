به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری از مهمترین اهداف مسئولان درچهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: مشکل بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: حل مشکل بیکاری در چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.

بهره گیری از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال ضروری است

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های و پتانسیل های استان چهارمحال و بختیاری در راستای ایجاد اشتغال بهره گرفت و تلاش کرد نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تسهیل و رفع موانع تولید، بهره گیری از ظرفیت ها و... از مهمترین اهداف مسئولان در این استان برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

فرصت های سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری شناسایی شود

وی اظهار داشت: جایگاه چهارمحال و بختیاری در کنار استان های بزرگ کشور از جمله اصفهان و خوزستان پتانسیلی ارزشمند به شمار می رود که باید از این ظرفیت بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید تلاش کرد که سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد.

وی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری باید شناسایی شودو در مسیر سرمایه گذاری قرار بگیرد.