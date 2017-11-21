همایش تجلیل از خادمان نماز دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش تجلیل از فعالان و خادمان نماز و چهره های قرآنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالن ابن سینا مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد برگزار شد.

در این آئین از ۱۲۰ فعال حوزه نماز که در واحدهای مختلف تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعم از واحدهای ستادی و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های مختلف استان فعالیت می کنند، با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.

همچنین سه چهره برتر قرآنی دانشگاه مورد تجلیل قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، دومین همایش تجلیل از فعالان و خادمان نماز دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حجت الاسلام =مرادیان مسئول دفتر نهاد رهبری این دانشگاه، دکتر شیخیان معاون فرهنگی دانشجویی، دکتر عباس زاده معاون آموزش، دکتر طاهری کلانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر رحیمی رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد، روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های مختلف استان و دانشجویان و پرسنل فعال در حوزه نماز برگزار شد.