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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

رییس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری و صنعت،‌معدن و تجارت، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری و صنعت، ‌معدن و تجارت، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو» جهت اجرا به وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت و «قانون تفسیر ماده(۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ ‌گردید.
 

کد مطلب 4151079

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