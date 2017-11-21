رییس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری و صنعت، ‌معدن و تجارت، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو» جهت اجرا به وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت و «قانون تفسیر ماده(۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ ‌گردید.

