به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۰ شهریور ماه) نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در جنگ رمضان و پساجنگ به اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارائه شد و نمایندگان عضو این کمیسیون، به بیان نقطه نظرات خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداخته و پیشنهاداتی را نیز بیان داشتند.

ضرورت تسریع در استفاده از کریدورهای مرزی برای افزایش تعامل با همسایگان

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در جنگ ۱۲ روزه و دوران پساجنگ گفت: گزارش عملکرد خوبی در بخش مسکن، حمل و نقل و راه ارائه شد و با توجه به اینکه دشمن به جنگ زیرساختی روی آورده بود، وزارت راه و شهرسازی پل ها، راه ها، تونل ها و سایر موارد زیرساختی را در کوتاه ترین زمین ممکن بازسازی کرد.

وی افزود: در بحث بازسازی پل ها و تونل ها و ایجاد راه های فرعی اقدامات خوبی صورت گرفت تا شبکه حمل و نقل در سریع ترین زمان ممکن به چرخه حرکت درآید.

جوکار اضافه کرد: در خصوص بنادر و اسکله ها، این مناطق نیازمند بازسازی هستند همچنین مناطق مرزی با توجه به محاصره دریایی دشمن، به خوبی فعال سازی شدند. این کریدورها برای تعامل بیشتر با کشورهای همسایه بسیار مهم هستند تا بتوانیم از توانمندی های کشورهای همسایه استفاده کنیم.

جوکار به حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در مجلس قوانینی همچون قانون جهش تولید مسکن را جهت اجرا به دولت ابلاغ کردیم که خوشبختانه قانون خوبی است و باید در این خصوص از ظرفیت های مردم برای این امر استفاه شود. البته باید زمین واگذار شود و این واگذاری باید با تامین زیرساخت همراه باشد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: مهمترین مشکلی را که می‌توان برای جوانان کشور حل کرد، بحث مسکن است که اقدامات خوبی انجام شده و ما در مجلس از تمام ظرفیت ها برای این امر استفاده خواهیم کرد و می توانیم با اصلاح لایحه بودجه سال جاری و تدوین بودجه سال آینده، سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهیم تا وزارتخانه بتواند اقدامات لازم را در این خصوص به نحو احسن انجام دهد.

اولویت ما توسعه زیرساخت‌های مرزی است

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی نیز در ادامه این نشست به اقدامات این وزارتخانه در جنگ رمضان و دوران پساجنگ اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در سریع ترین زمان ممکن راه ها، تونل ها، پل ها و سایر زیرساخت های حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی بازسازی شود تا اختلالی در این حوزه صورت نگیرد.

وی افزود: با توجه به محاصره اقتصادی دشمن، تلاش کردیم که از ظرفیت های مرزی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. کریدورها در این برهه حساس می توانند به ما کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی با کشورهای همسایه همچون ارمنستان و پایانه اینچه برون در شمال کشور و سایر ظرفیت ها در این مناطق بسیار راهگشا هستند و پیگیری های لازم برای تقویت زیرساخت‌های ریلی و جاده ای در این مناطق در حال پیگیری است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت های مرزی با کشور پاکستان نیز توانسته ایم با استفاده از ظرفیت های ریلی و جاده ای بسیاری از کالاها را صادرات و واردات کنیم. البته پیشنهادات و تذکرات نمایندگان بسیار جای تشکر داشت که در این خصوص وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای اجرای آنها به کار خواهد گرفت.

صادق مالواجرد اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی، افزایش طول ۵ کیلومتری محدوده شهری است که افزایش ۵۰ درصدی آن در طول ۲ سال اخیر انجام شده است. البته این افزایش با دقت نظر بسیاری صورت گرفته تا بتوان با تامین زیرساخت های لازم، بحث مسکن سازی صورت گیرد.

وی افزود: ایجاد شهر جدید و شهرک سازی منوط به این است که در وهله اول، زیرساخت های لازم از جمله آب و برق و گاز و سایر موارد تامین شود. تنها ساخت مسکن مهم نیست، بلکه باید این موارد توامان باشد تا بتواند مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچک و متوسط که متقاضی بحث مسکن وجود دارد، به استانداران کشور این موضوع تفویض شده تا در شورای مسکن استان، تصمیم گیری ها صورت گیرد تا زمین آماده سازی شده را در اختیار مردم قرار دهند. البته تا ۱۰ هکتار بررسی ها در خود استان انجام می گیرد و مراتب بعدی را ندارد.

صادق مالواجرد اضافه کرد: قانون جوانی جمعیت نیز در همه استان ها در حال انجام است. با تهاتر زمین با پیمان کار و تامین منابع مالی صورت گرفته و بیش از ۱۳۰ هزار واحد تحویل مردمی شده که مشمول قانون جوانی جمعیت بودند.

همچنین در ادامه این نشست وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند.