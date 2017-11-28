به گزارش خبرنگار مهر، توفیک یازان، رئیس فدراسیون انجمن گردشگری سلامت ترکیه در این‌باره اعلام کرد: این انجمن قصد دارد ظرفیت‌های ویژه کشور ترکیه را در زمینه گردشگری سلامت در داخل و خارج از ترکیه معرفی کند به همین منظور این مجموعه برای مشارکت فعال در سومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی که در تهران برگزار خواهد شد اعلام آمادگی کرده است.

توفیک یازان، به مذاکرات مستمر و همکاری‌های سالانه با مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اشاره کرده و از اعزام هیئت بزرگ اقتصادی شامل فعالان بیمارستانی، گردشگری درمانی و گردشگری ورزشی کشور ترکیه به این رویداد خبر داد.

وی به تحولات جدی صورت پذیرفته در حوزه سلامت کشور ترکیه اشاره کرد و فعالیت‌های انجام پذیرفته در سال‌های اخیر را گامی مهم در بهبود زیرساخت‌های سلامت و همچنین توسعه گردشگری سلامت این کشور عنوان کرد.

رئیس فدراسیون گردشگری سلامت ترکیه تجمیع فعالیت انجمن‌های گردشگری سلامت این کشور در قالب فدراسیون را بسیار مهم ارزیابی کرد و برگزاری سمینارها و همایش‌های برگزار شده در ترکیه و همچنین حضور موثر در نمایشگاه‌های بین المللی را از جمله اقدامات موثر فدراسیون طی سال جاری برشمرد.

رئیس TURSAF در پایان گفت: با توجه به اهمیت ویژه رویداد تهران امیدواریم با بهره‌مندی از این فرصت سهم شایسته‌ای از بازار سلامت کشورهای اسلامی برای ترکیه ایجاد شده و مذاکرات موثری با نمایندگان سایر کشورها انجام شود.