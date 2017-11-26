خبرگزاری مهر-گروه هنر-محمدامین شکاری: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ نگاهی به پرفروش‌ترین آثار سینمایی در گیشه های آمریکای شمالی خالی از جذابیت نیست؛ سالی که در آن فیلم‌های بسیاری چون «شبح درون پوسته» با بازی اسکارلت جوهانسون و یا «شاه آرتور: افسانه شمشیر» ساخته گای ریچی در آمریکا با استقبال بسیار کمی مواجه شدند و آثاری هم چون «زن شگفت‌انگیز» با فروش حیرت‌انگیز خود، سرمایه‌ های زیادی را به جیب تولیدکنندگانشان بازگرداندند. در این نوشتار به بررسی ۱۰ فیلم اول این لیست می‌پردازیم؛ گرچه ممکن است این لیست تا پایان سال دست‌خوش تغییراتی هرچند اندک قرار گیرد.

رتبه دهم این فهرست به فیلم حماسی جنگی «دانکرک» آخرین ساخته کارگردان مشهور انگلیسی کریستوفر نولان اختصاص دارد. این فیلم در کنار فروش خوب خود توانست نظر اکثر منتقدان مهم دنیا را نیز به خود جلب کند. فیلم در آمریکا ۱۸۸ میلیون دلار و در خارج از آمریکا ۳۳۷ میلیون دلار تصاحب کرد بااین‌حال در میان منتقدان حتی محبوب تر از این بود. ریچارد روپر منتقد شیکاگو سان تایمز از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم های جنگی یک دهه اخیر یاد کرد. مجله اکونومیست فیلم را یک اثر استثنایی نامید و مایک لاسال در سان فرانسیسکو کرونیکل با کلماتی چون «پیروزی» و «شاهکار» به استقبال فیلم رفت. این تعاریف در کنار شانس گسترده ای که منتقدان برای اسکار بهترین فیلم به نولان داده اند فیلم را به یک اثر کاملا موفق بدل کرده است.

فیلم داستان تخلیه نیروهای متفقین در ساحل دانکرک فرانسه در ماه های می و ژوئن سال ۱۹۴۰ را روایت می کند. با این حال می شود از همین امروز «دانکرک» را از لحاظ تاریخی مهم ترین فیلم موفق گیشه سال ۲۰۱۷ آمریکا دانست چون اکثر فیلم های پرفروش امسال سینمای آمریکا مربوط به فیلم های ابرقهرمانی است که کمتر جایگاهی در میان فیلم های مهم تاریخ سینما دارند.

در رتبه نهم پرفروش ترین فیلم های سال آمریکا «سرنوشت خشمگین» جدیدترین قسمت از مجموعه «سریع و خشمگین» قرار دارد. این فیلم که با عنوان‌هایی نظیر «سریع و خشمگین ۸» و «سریع ۸» نیز شناخته می‌شود با فروش ۲۲۵ میلیون دلاری در گیشه آمریکا توانست جایگاه نهم پرفروش ها را از آن خود کند. با این حال فروش جهانی فیلم بسیار موفق تر بود و توانست با کسب ۱ میلیارد دلار فروش در خارج از آمریکا، در میان پرفروش ترین فیلم های جهان در سال ۲۰۱۷ رتبه دوم را از آن خود کند. با توجه به نرخ تورم، این قسمت در میان مجموعه های «سریع و خشمگین» در جایگاه پنجم در فروش داخلی آمریکا قرار دارد.

از نکات جالب فیلم می توان به اضافه شدن چارلیز ترون بازیگر اسکاری و صاحب نام سینما به این قسمت از مجموعه اشاره کرد. «سرنوشت خشمگین» همچنین توانست در نمایش آغازین خود رکورد فروش جهانی را بشکند. این رکورد پیش تر از آن «جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد» بود.

فیلم ابرقهرمانی «لوگان» ساخته جیمز منگولد کارگردان نام آشنای فیلم «۳:۱۰ به یوما»، در رتبه هشتم پرفروش ترین فیلم های آمریکا قرار دارد. «لوگان» با حضور بازیگران خوبی چون هیو جکمن و پاتریک استیوارت در میان منتقدان نیز تحسین هایی را برانگیخت تا جایی که جو مورگنسترن در وال استریت ژورنال چنین نوشت: لوگان بهترین فیلم ابرقهرمانی است که از کتاب های مصور در جهان ساخته شده است؛ البته باید بگویم که «شوالیه تاریکی» را هم فراموش نکرده ام.

این تعاریف در کنار فروش ۲۲۶ میلیون دلاری گیشه آمریکا و مجموع جهانی ۶۱۶ میلیون دلاری، فیلم را به اثری موفق بدل کرده است.

رتبه هفتم در اختیار «ثور: راگناروک» فیلم ابرقهرمانی ساخته استودیوهای مارول و با پخش کنندگی کمپانی دیزنی است. در این فیلم بازیگران مشهوری چون کریس همسورث، تام هیدلستون، کیت بلانشت، مارک رافالو و آنتونی هاپکینز حضور دارند. فیلم تاکنون در سراسر جهان به رقم فروش ۷۵۲ میلیون دلار دست پیدا کرده است. البته فروش داخلی فیلم که از اوایل ماه نوامبر امسال در آمریکا آغاز شده است همچنان ادامه دارد. میزان فروش در این هفته با افت ۵۰ درصدی مواجه شده که احتمال رسیدن فیلم به جایگاه پنجم در این لیست را تقریبا محال می کند، با این حال رسیدن به رتبه ششم پرفروش ترین فیلم‌های سال آمریکا برای «ثور: راگناروک» چندان دور از دسترس نیست. این فیلم در بازارهای آمریکا نیز تاکنون به رقم فروش ۲۶۰ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

جایگاه ششم به انیمیشن «من نفرت انگیز ۳» تعلق دارد که با فروش ۲۶۴ میلیون دلار در آمریکا و مجموع فروش جهانی ۱ میلیارد دلار توانست به نوعی موفقیت ۲ قسمت اول را تکرار کند. با این حال انتظارات از این قسمت بیشتر از این بود. این قسمت در میان مجموعه «من نفرت انگیز» با احتساب نرخ تورم، کمترین فروش را در داخل آمریکا داشته است. «من نفرت انگیز ۳» با این وجود تنها انیمیشن حاضر در میان ۱۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۱۷ آمریکا است.

مکان پنجم این لیست به فیلم ترسناک «آن» ساخته اندی ماسکیه تی تعلق دارد که براساس داستانی از نویسنده بزرگ آمریکایی استفن کینگ ساخته شده است. فیلم داستان رویارویی بچه های گروه موسوم به «باشگاه بازندگان» با شخصیت ترسناک دلقک پوشی به نام پنی وایز را روایت می کند. فیلم با بودجه نه چندان قابل توجه ۳۵ میلیون دلار توانست به رقم فروش خیره کننده ۶۸۸ میلیون دلار در جهان که ۳۲۶ میلیون دلار آن در بازارهای آمریکای شمالی بود دست یابد و نام استفن کینگ نویسنده مشهورترین داستان های ترسناک سینمای مدرن چون «کری»، «درخشش» و «میزری» را دوباره بر سر زبان ها بیندازد. فیلم همچنین توانست به عنوان پرفروش ترین فیلم ترسناک درجه بندی آر (R Rated)، بالاتر از «جن گیر» ساخته ویلیام فریدکین در جدول فروش قرار گیرد.

در رتبه چهارم «فیلم مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» از سری فیلم های استودیو مارول با بازی تام هالند به نقش پیتر پارکر/مرد عنکبوتی و مایکل کیتون قرار دارد. این فیلم که با بودجه ۱۷۵ میلیون دلار ساخته شد، توانست در بازارهای داخلی آمریکا ۳۳۴ میلیون دلار و در مجموع جهانی ۸۸۰ میلیون دلار فروش بدست آورد.

در رتبه سوم فیلم «نگهبانان کهکشان قسمت دوم» قرار دارد فیلمی که یک داستان ابر قهرمانی را روایت می کند این فیلم با فروش ۳۸۹ میلیون دلاری در آمریکا و فروش فوق العاده ۸۶۳ میلیون دلار در مجموع بازار جهانی موفقیت قسمت اول را دوباره تکرار کرد فیلم نقدهای نسبتا قابل قبولی نیز در بین کارشناسان سینما دریافت کرد که از مهمترین آنها می توان به نقد کنت توران منتقد برجسته لس آنجلس تایمز اشاره کرد که به خوب بودن صدای فیلم و گروه بازیگری به خصوص کرت راسل اشاره کرد.

در رتبه دوم این لیست، «زن شگفت‌انگیز» ساخته کمپانی وارنر قرار دارد؛ یک فیلم ابرقهرمانی دیگر که با موفقیت چشمگیرش در گیشه موجب شد سازندگانش به فکر ساخت قسمت دوم آن در سال ۲۰۱۹ نیز بیفتند. فیلم حول کاراکتر زنی به نام پرنسس دایانا که دارای قدرت ماورایی است می گذرد. «زن شگفت‌انگیز» در آمریکا ۴۱۲ میلیون دلار و در مجموع جهانی ۸۲۱ میلیون دلار فروش بدست آورد و در میان فیلم هایی با محوریت قهرمان زن اکشن جایگاه چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را پس از فیلم های «جنگ ستارگان: نیرو بر می خیزد» «یک سرکش: داستانی از جنگ‌های ستاره‌ای» و «عطش مبارزه: اشتعال» از آن خود کرد.

اما جایگاه پرفروش ترین فیلم سال ۲۰۱۷ به فیلم «دیو و دلبر» موزیکال فانتزیِ کمپانی دیزنی تعلق دارد؛ فیلمی که با حضور ستاره مشهور «هری پاتر» اما واتسون در کنار دن استیونز، موفقیت بی نظیری را چه در بازار داخلی آمریکا با فروش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار و چه در بازارهای خارجی با فروش ۷۵۹ میلیون دلار بدست آورده است و در مجموع با فروش جهانی ۱ میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون دلار لقب پرفروش ترین فیلم سال جهان را از آن خود کرده است البته این محبوبیت تا اندازه ای در بین منتقدان نیز به چشم می خورد. فیلم داستان دلبر (Belle) دختر زیبا و جوانی را روایت می کند که در قلعه یک دیو اسیر است با این حال او تلاش می کند با افراد حاضر در این قلعه دوست شود و به درون قلبشان راه یابد. فیلم در جایگاه هشتمین فیلم پرفروش تاریخ در بازار داخلی آمریکا و دهمین فیلم پرفروش در بازار جهانی، بدون احتساب نرخ تورم قرار دارد.

با این وجود در فهرست پرفروش ترین فیلم های سال جهان نام ۲ فیلم دیگر نیز به چشم می خورد که البته در میان ۱۰ فیلم پرفروش سینمای آمریکا نیستند و بیشتر سود خود را در بازارهای جهانی کسب کرده اند که فیلم «دزدان دریای کارائیب: مردگان قصه نمی‌گویند» پنجمین قسمت از مجموعه «دزدان دریای کارائیب» یکی از این دو فیلم است. فیلم با وجود فروش زیاد خود در جهان، از سوی منتقدان با نقدهای اغلب منفی مواجه شد تا جایی که پیتر تریورس منتقد سرشناس رولینگ استون از واژه هایی چون خسته کننده و تکراری برای این قسمت از مجموعه استفاده کرد. با این حال فروش جهانی فیلم به بیش از ۷۹۴ میلیون دلار رسید؛ هر چند در گیشه آمریکا با فروش ۱۷۲ میلیون دلاری به جایگاهی بهتر از چهاردهم دست پیدا نکرد و با این مقدار فروش جهانی در جایگاه هشتمین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۷ قرار می گیرد.

همچنین فیلم چینی «گرگ جنگجو ۲» ساخته وو جین که برای اسکار امسال نیز نماینده این کشور شده است با فروش حیرت انگیز ۸۷۰ میلیون دلار، چشم دنیا را به خود خیره کرده است. «گرگ جنگجو ۲» به عنوان اولین فیلم غیرآمریکایی وارد ۱۰۰ فیلم پرفروش تاریخ سینما بدون احتساب نرخ تورم نیز شده است. با این حال فیلم در آمریکا رقم قابل توجهی فروش نداشت و تنها به رقم فروش ۲ میلیون دلار رسید ولی با احتساب فروش جهانی، مقام پنجمین فیلم پرفروش دنیا را در این سال به خود اختصاص داده است.

در پایان باید گفت این فهرست نشان می دهد که هنوز گفته چند سال پیش استیون اسپیلبرگ کارگردان معتبر آمریکایی مربوط به کم رمق شدن گیشه فیلم های ابرقهرمانی روی واقعیت به خود ندیده است و باید منتظر ماند و دید که تب این فیلم ها در میان عامه مردم چه زمانی فروکش می کند.

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