به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی شامگاه امروز شنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان اهر جامعه ایثارگری را سرمایه اجتماعی دوران دفاع مقدس و کشور ذکر کرد، اظهار داشت: ایثارگرانی که در دوران دفاع مقدس برای حفظ خاک و ناموس ایثار کردهاند پیش از آن نیز جزو پیشتازان انقلاب اسلامی بودهاند و حال که از امنیت پایدار برخورداریم همه از نتایج ازخودگذشتگی شهدا، جانبازان و ایثارگران است که باید قدردان و دستبوس خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان باشیم.
فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه اولویتهایمان باید حفظ کرامت مردم بهویژهایثارگران و خانوادههای شهدا باشد، ابراز داشت: در کنار حفظ کرامت ایثارگران باید بهعنوان مسئول به حل مشکلات پیش روی این قشر نیز توجه داشته باشیم در حالی که ایثارگران گاهاً مشکلات خود را بیان میکنند که باید بیش از پیش دستگاههای دولتی به حل مشکلات ایثارگران توجه ویژهای کنند.
محمودی مشکلات اغلب جامعه ایثارگری را بیکاری و اشتغال فرزندان آنها دانست، گفت: یکی از اساسیترین و مهمترین معضلات جامعه بیکاری جوانان بوده بهطوری که بر اساس ارزیابی و آمارها میانگین نرخ بیکاری در شهرستان اهر بیشتر از استان و کشور است و در واقع معضل بیکاری در شهرستان اهر نسبت به سایر شهرستانها بیشتر است.
پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر
وی احداث حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر را گامی ارزشمند خواند، افزود: معمولاً به لحاظ اینکه حسینیهها و مساجد محوریت مردمی را دارند اعتبار دولتی تخصیص نمییابد بهطوری که اگر این مکان از حسینیه به مجتمع فرهنگی شهدای شهرستان اهر تغییر یابد دستگاههای دولتی بهتر میتوانند در این زمینه همکاری کنند.
فرماندار شهرستان اهر از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر خبر داد، گفت: حسینیه اعظم شهدا یکی از نیازهای ضروری شهرستان اهر به شمار میرود و میتواند در مناسبتهای مختلف کاربردهای بسیاری داشته باشد.
محمودی در ادامه خواستار تغییر کاربری حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر به مجتمع فرهنگی شهدا شد، تأکید کرد: ضمن اینکه از تلاشهای شهرداری و شورا در جهت کمک به احداث حسینیه اعظم شهدای اهر قدردانی میکنیم بلکه در این خصوص خواستار مساعدت مجدد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای تکمیل این پروژه هستیم.
۱۸۰ نفر از فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز در اهر بیکار هستند
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر ۱۸۰ نفر از فرزندان فارغالتحصیل ایثارگران و جانبازان با مدرک فوقدیپلم به بالاتر داریم که بیکار هستند.
احمد ابراهیمی با اشاره به اینکه هر چه در توان داریم برای خدمت گذاری به خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان میگذاریم، اظهار کرد: اشتغالزایی برای فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز و سبکسازی و تکمیل حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر از جمله مصوبات جلسه قبلی شورای مشورتی ایثارگران بوده است.
وی همکاری شهرداری اهر را در خصوص تکمیل پروژه حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر همانند سال گذشته را ضروری دانست، افزود: برای تکمیل حسینیه اعظم شهدای شهرستان اهر که در جوار گلزار شهدا احداث میشود نیازمند تخصیص اعتبار هستیم و تاکنون پیگیریهایی با سازمان برنامه و بودجه استان انجام دادهایم و تا به امروز نتیجهای نگرفتهایم امیدواریم پیگیریهای مداوم نماینده اهر و هریس در این زمینه کارساز شود و بتوانیم مشکلات مالی این پروژه را رفع کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر بابیان اینکه بنیاد شهید با مشکل بیکاری و اشتغال فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان دست و پنجه نرم میکند، گفت: در حال حاضر ۱۸۰ نفر از فرزندان فارغالتحصیل ایثارگران و جانبازان با مدرک فوقدیپلم به بالاتر داریم که بیکار هستند در حالی که هنوز دیپلم و زیر دیپلم در آمار قرار نگرفته است به دلیل اینکه بنیاد شهید در قبال فرزندان با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم تعهدی جهت استخدام ندارد و عمدتاً برای این افراد تسهیلات خوداشتغالی پرداخت میکنیم.
ابراهیمی ادامه داد: سهمیه فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان در سازمان سنجش جهت استخدام ۲۵ درصد و ۵ درصد نیز برای برادران و خواهران شهدا اختصاص دارد که بهطور کلی ۳۰ درصد در استخدامهای سازمان سنجش سهمیه داریم و از طرفی با توجه به وضعیت منابع مالی و انسانی دولت، یکی از سیاستها در خصوص استخدامها سوق دادن بیکاران به سمت بخش خصوصی است.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد شهید در راستای استخدام فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان و برادران و خواهران شهدا در کل کشور در بخش خصوصی سهمیهای ندارد، بیان کرد: بخش خصوصی حداقل از منابع مالی دولت و بیتالمال تسهیلات دریافت میکنند چه اشکالی دارد که در واحدهای تولیدی، صنعتی و یا معدنی تعدادی از فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان را بهکارگیری کنند.
پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به ۱۳ نفر از فرزندان ایثارگران و جانبازان
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر از پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به ۱۳ تن از فرزندان ایثارگران و جانبازان خبر داد، گفت: همانطور که اشاره شد بنیاد شهید در قبال فرزندان این اقشار با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم تعهد استخدامی نداریم و همین خاطر تسهیلات خوداشتغالی پرداخت میکنیم که طی سال جاری برای سیزده تن از این جوانان به هر یک ۳۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۴ درصد پرداخت کردهایم.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه بنیاد شهید در صورت اعلام نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی به استفاده از کارورزان جهت معرفی فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز هیچ محدودیتی نداریم، تصریح کرد: اداراتی که کمبود نیروی انسانی دارند حاضریم از فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز جهت اشتغال معرفی کنیم و اگر در طول کارورزی ادارات از عملکرد نیروها راضی باشند میتوانند آنها را بهطور کارمند دائم جذب کنند.
وی خواستار تشکیل کارگروه اشتغال ویژه فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز در شهرستان اهر شد، گفت: با توجه به اینکه بخش عمدهای مشکلات خانوادههای شهدا، ایثارگر و جانباز بیکاری فرزندانشان بوده که در این راستا باید کارگروه اشتغال ویژهاین قشر تشکیل یافته و بتوانیم از ظرفیتهای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بهرهگیری کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر در پایان با ذکر اینکه طی ۹ ماهه سال جاری با ۷۳۰ خانواده شهید، جانباز و ایثارگر شهرستان اهر دیدار حضوری صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده تا پایان سال جاری با حضور مسئولین با ۱۱۰ خانواده شهید، جانباز و ایثارگر این شهرستان دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی میشود.
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