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۵ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۵

مسئول دفتر تجاری افغانستان و ایران:

ضرورت شفاف سازی مرزها از فساد/هزینه صادرات کاهش یابد

ضرورت شفاف سازی مرزها از فساد/هزینه صادرات کاهش یابد

بیرجند- مسئول دفتر تجاری افغانستان و ایران بابیان اینکه باید مرزها را از هر نوع فساد شفاف سازی کنیم، گفت: همچنین باید هزینه صادرات را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی جوانمرد قصاب شنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: باید مرز های دوکشور را از هر نوع فساد نیز شفاف سازی کنیم.

وی با اشاره به پرداخت مشوق های صادراتی بیان کرد: باید  به جای پرداخت این مشوق ها، هزینه صادرات را نیز کاهش دهیم.

جوانمرد قصاب ادامه داد: هزینه‌هایی را که از پایانه‌های مرزی اخذ و به خزانه وارد می‌شود را به عنوان جایزه صادراتی می‌دهیم در صورتی که می‌توان این هزینه‌ها را کاهش و جایزه صادراتی ندهیم.

وی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران در خصوص احداث مراکز قرنطینه‌ای خبر داد و گفت: باید در زمینه قرنطینه دام و محصولات کشاورزی تصمیماتی جدی گرفته شود.

مسؤول دفتر تجاری افغانستان و ایران با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه و کنفرانس های بین المللی بیان کرد: خراسان جنوبی آمادگی دارد در نمایشگاه ها برای استفاده از ظرفیت های تجاری حضور یابد.

 وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه‌های صادراتی چاره اندیشی کنیم، اظهار کرد: درصد کمی از بازار افغانستان در اختیار کشور قرار گرفته که با بی برنامگی خود این بازار را از دست می‌دهیم.

کد مطلب 4154993

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