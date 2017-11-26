ضرورت شفاف سازی مرزها از فساد/هزینه صادرات کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی جوانمرد قصاب شنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: باید مرز های دوکشور را از هر نوع فساد نیز شفاف سازی کنیم.
وی با اشاره به پرداخت مشوق های صادراتی بیان کرد: باید به جای پرداخت این مشوق ها، هزینه صادرات را نیز کاهش دهیم.
جوانمرد قصاب ادامه داد: هزینههایی را که از پایانههای مرزی اخذ و به خزانه وارد میشود را به عنوان جایزه صادراتی میدهیم در صورتی که میتوان این هزینهها را کاهش و جایزه صادراتی ندهیم.
وی از اعلام آمادگی سرمایهگذاران در خصوص احداث مراکز قرنطینهای خبر داد و گفت: باید در زمینه قرنطینه دام و محصولات کشاورزی تصمیماتی جدی گرفته شود.
مسؤول دفتر تجاری افغانستان و ایران با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه و کنفرانس های بین المللی بیان کرد: خراسان جنوبی آمادگی دارد در نمایشگاه ها برای استفاده از ظرفیت های تجاری حضور یابد.
وی با تاکید بر اینکه باید در زمینههای صادراتی چاره اندیشی کنیم، اظهار کرد: درصد کمی از بازار افغانستان در اختیار کشور قرار گرفته که با بی برنامگی خود این بازار را از دست میدهیم.
نظر شما