۸ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در شفت کشف و ضبط شد

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت هر گونه شکار و صید پرندگان و جانوران وحشی در سال جاری، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شفت کنترل و گشت های مداوم شبانه روزی در زیستگاه های شهرستان شفت را تشدید کرده اند.

وی افزود: در یک اقدام غافلگیرانه در کومه های شکار غیرمجاز پرندگان در شهرستان شفت موفق به دستگیری دو نفر از شکارچیان غیرمجاز که مبادرت به شکار پرندگان مهاجر کرده بودند قبل از هر گونه تیراندازی با هوشیاری مأموران دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت خاطرنشان کرد: از این متخلفان دو قبضه اسلحه تک لول قاچاق کشف و ضبط شد و متهمان نیز جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان تحویل و بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به عواقب حمل سلاح غیرمجاز از عموم مردم تقاضا داریم تا با مأموران یگان حفاظت محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند.

زمانی در ادامه همچنین یادآورشد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شفت طی سال جاری تاکنون تعداد هشت قبضه اسلحه غیرمجاز (قاچاق) و هشت قبضه اسلحه مجاز از متخلفان کشف و ضبط کرده که موارد به مراجع قضایی ارجاع شد.