دیزنی با «کوکو» بازار فیلم شکرگزاری را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «کوکو» محصول دیزنی-پیکسار به راحتی «لیگ عدالت» محصول کمپانی برادران وانر را در باکس آفیس روز جمعه که به جمعه سیاه مشهور است، شکست داد و ۱۸.۶ میلیون دلار با نمایش در ۳۹۸۷ سالن سینما کسب کرد.

این فیلم انیمیشن فانتزی موزیکال در سه روز نخست اکران موفق به فروش ۴۰.۸ میلیون دلار شد، در حالی که «لیگ عدالت» با نمایش در ۴۰۵۱ سالن سینما در همین بازه زمانی ۳۵.۵ میلیون دلار کسب کرد.

در مجموع پیش‌بینی می‌شود «کوکو» در تعطیلات پنج روزه شکرگزاری حدود ۷۱ میلیون دلار فروش کند که شامل بازه زمانی چهارشنبه تا یکشنبه می‌شود و حداقل ۱۲ میلیون دلار بیشتر از «لیگ عدالت» بفروشد.

دو فیلم دیگر دیزنی شامل «یخ زده» با فروش ۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ و «موآنا» با فروش ۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ جایگاه بالاتری کسب کرده بودند.

«کوکو»‌ از سوی ۶۲ درصد مخاطبان «عالی» و از سوی ۲۴ درصد «خیلی خوب» توصیف شده است. ۷۳ درصد مخاطبان هم گفته‌اند حتما آن را به دوستانشان پیشنهاد می‌کنند.

لی آنکرک کارگردان «کوکو» و آدرین مولینا کمک وی در تولید این فیلم بوده‌اند و داستان آن بر مبنای تعطیلات روز مرگ در مکزیک ساخته شده است. شخصیت اصلی این فیلم یک پسر ۱۲ ساله است که آرزوی اش این است که موسیقیدان بشود و در عین حال تاریخ خانوادگی‌اش را در سرزمین مرگ، کشف می‌کند.

اعلام نشده این فیلم با صرف چه بودجه‌ای تولید شده است. فیلم‌های دیزنی-پیکسار معمولا با صرف بودجه‌ای بین ۱۷۵ تا ۲۰۰ میلیون دلار تولید می‌شوند.

در همین حال «لیگ عدالت» پنجمین فیلم از دنیای دی‌سی، در هشت روز اول اکرانش ۱۴۷.۳ میلیون دلار در بازار داخلی فروش کرد که پایین‌ترین درآمد از میان فیلم‌های مارول بود. «زن شگفت انگیز» در همین مدت در ماه ژوئن ۱۶۳.۵ میلیون دلار فروخته بود و «جوخه خودکشی» نیز سال پیش در هشت روز اول اکرانش ۱۹۲.۲ میلیون دلار فروش کرده بود.