به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، مسعود بارانی با بیان اینکه در صیدگاه‌های استان هرمزگان فصل صید میگو از یازدهم مهرماه آغازشده است گفت:خوشبختانه در مجموع فصل صید میگو امسال رضایت بوده است.

وی با بیان اینکه رعایت این فصل زمانی با همکاری صیادان نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت، یادآور شد:در سال جاری برای اولین بار در استان هرمزگان طرح دریابست باهدف حفظ ذخایر آبزیان پیش از فصل صید میگو آغاز شد که نتایج و برایند مثبتی را در پی داشت.

بارانی تصریح کرد:اطلاعات آماری دقیق فصل صید میگو امسال در حال جمع بندی توسط کارشناسان شیلات هرمزگان است که در طی چند روز آینده اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی استفاده ازمشارکت تعاونی های صیادی میگوگیربرای تقویت حفاظت منابع ، اجرای طرح دریابست برای نخستین بار در استان ، حضورمنظم وبموقع نیروهای حفاظت منابع وانجام گشتهای هدفمند، بازدیدمنظم کارشناسان صیدوکارشناسان پژوهشکده ازعملیات صیدشناورها وجلوگیری ازصیدشناورهادر شب وساعات خارج اززمان تعیین شده را از اهم اقدامات مدیریتی انجام شده برای مدیریت بهتر فصل صیدمیگوی جاری خواند.

این مقام مسئول افزود:با اجرای طرح دریابست و با توجه به عدم خروج کلیه شناورهای صیادی از ساحل و بنادر و اسکله های صیادی امکان مبادرت شناورهای متخلف به صید غیر مجاز و مخرب و ممنوعه ترال به کمترین حد ممکن رساند.

استان هرمزگان در سال ۹۵ با تولید بالغ بر ۲۵۵هزار تن انواع آبزیان توانسته بیش از ۴۳ درصد از تولیدات شیلاتی کشور و همچنین رتبه اول تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص دهد.