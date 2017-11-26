به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ حکمی، محسن جوادی را به عنوان رئیس نمایشگاه و رئیس شورای سیاستگذاری سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرد.
همچنین در احکامی جداگانه آقایان سیدمحمد بهشتی، علیاکبر اشعری، محمود آموزگار، مهدی فیروزان، فریدون عموزادهخلیلی، رضا امیرخانی، محمد حمزهزاده، مهدی اسماعیلیراد، همایون امیرزاده، محمد سلگی، امیرمسعود شهرامنیا، علیاصغر سیدآبادی و مرتضی کاظمی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی انتخاب شدند.
در متن هر یک از این احکام آمده است: «عبور از سه دهه تلاش و مجاهدت با برپایی باشکوه، مستمر و منظم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین رخداد فرهنگی ایران، موجب شکرگزاری به درگاه خداوند متعال و قدردانی از تمامی دستاندرکاران گذشته و حال این فعالیت ارزشمند، در حوزه نشر کشور است. اکنون که با اعتماد راسخ به ظرفیتها و تکالیف قانونی به ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در سایه وفاق و همدلی تشکلهای حوزه کتاب، امور اجرایی این وظیفه سترگ فرهنگی به بخش خصوصی سپرده شده و فرآیند واسپاری آن به تکامل رسیده است، نظر به اهمیت برنامهریزی مطلوب در این زمینه، با توجه به سوابق و تجاری ارزشمند جنابان عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «اعضای شورای سیاستگذاری سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب میشوید. امید است با استفاده حداکثری از تجارب موجود، در توسعه و ارتقای روزافزاون فرهنگ کتاب و کتابخوانی موفق و در انجام این وظیفه مهم موید باشید».
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری روز چهارشنبه (۸ آذرماه) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
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