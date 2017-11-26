به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، جمعه سیاه قیمت بیت‌کوین را هم تقویت کرد. قیمت این پول دیجیتال با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دنبال افزایش اشتیاق به خرید در روز عید شکرگزاری آمریکا و جمعه سیاه، روز شنبه به بیش از ۸۷۰۰ دلار رسید و رکورد زد.

طبق اعلام سایت کوین‌دسک قیمت بیت‌کوین با افزایش بیش از ۷ درصد ۸۸۱۴ دلار رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد و در اواسط روز در قیمت ۸۷۹۵ دلار تثبیت شد. همچنین طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، اتروم که یک پول دیجیتال دیگر است هم امروز به رکورد همیشگی ۴۸۵.۱۸ دلار دست یافت.

برایان کلی، یکی از کارشناسان سی‌ان‌بی‌سی و مدیر اجرایی ارشد بی‌کی‌سی‌ام، که ارئه‌کننده استراتژی دارایی‌های دیجیتال است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این حرکت قیمت‌ها از خریدهای بالای خرده‌فروشی تاثیر گرفته باشند.

بزرگترین بورس تبادل بیت‌کوین در آمریکا، کوین‌بیس، از چهارشنبه تا جمعه –در محدوده تعطیلات عید شکرگزاری- ۱۰۰۰۰۰ حساب کاربری جدید باز کرده است و تعداد کاربران خود را به ۱۳.۱ میلیون نفر رسانده است. این آمار بر اساس داده‌های عمومی موجود در وب‌سایت کوین‌بیس و داده‌های سابقه زمانی جمع‌آوری شده توسط آلیستار میلن، که یکی از موسسان و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در صندوق پول دیجیتال آلتانا است، ارائه شده است. داده‌های میلن نشان می‌دهد که کوین‌بیس در نوامبر گذشته حدود ۴.۹ میلیون کاربر داشته است.

با افزایش سرمایه‌گذاران سازمانی، قیمت بیت‌کوین امسال بیش از ۸ برابر شده است.

بزرگترین بورس اوراق جهان، سی‌ام‌ای (بورس شیکاگو)، درحال برنامه‌ریزی برای اضافه کردن اوراق بیت‌کوین به لیست خود در هفته دوم دسامبر است. شروع تبادلات اوراق بیت‌کوین می‌تواند گام بزرگ دیگری در محکم کردن پایه‌های بیت‌کوین به عنوان یک دارایی قانونی است.