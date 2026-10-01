اعزام تیم ملی بدنسازی به مسابقات جهانی و دو انتخاب در فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عزیزی‌ها با اشاره به حواشی و اتفاقات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بعد از انتخاب رئیس جدید گفت: به شایعات توجه نکنید. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام حتماً به مسابقات جهانی اعزام خواهد شد.



عزیزی‌ها همچنین درباره شایعات مطرح‌شده پیرامون اختلافات و تنش‌ها با IFBB گفت: ملی‌پوشان تمرکز خود را روی آماده‌سازی برای مسابقات قرار دهند و با عزم و اراده برای افتخارآفرینی تلاش کنند. این مسائل حل خواهد شد.



دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ادامه از آغاز دومین اردوی بازبینی تیم ملی پنج شنبه نهم مهرماه خبر داد و افزود: در آینده‌ای نزدیک اخبار بسیار خوب و خوشایندی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منتشر خواهد شد و کام اهالی پرتعداد این رشته را شیرین خواهد کرد.

صدور دو حکم از سوی رئیس فدراسیون



به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مجتبی ملکی، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محسن یزدانی، نخستین بدنساز حرفه‌ای ایران، به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون منصوب شد.

همچنین با حکم ریاست فدراسیون حسن خسروآبادی مدیر تیم‌های ملی شد. خسروآبادی اورال اسبق آسیا است و از این پس به عنوان مدیر تیم‌های ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران فعالیت خواهد کرد.