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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

اعزام تیم ملی بدنسازی به مسابقات جهانی و دو انتخاب در فدراسیون

اعزام تیم ملی بدنسازی به مسابقات جهانی و دو انتخاب در فدراسیون

دبیرکل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از اعزام تیم ملی این رشته به مسابقات جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عزیزی‌ها با اشاره به حواشی و اتفاقات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بعد از انتخاب رئیس جدید گفت: به شایعات توجه نکنید. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام حتماً به مسابقات جهانی اعزام خواهد شد.

عزیزی‌ها همچنین درباره شایعات مطرح‌شده پیرامون اختلافات و تنش‌ها با IFBB گفت: ملی‌پوشان تمرکز خود را روی آماده‌سازی برای مسابقات قرار دهند و با عزم و اراده برای افتخارآفرینی تلاش کنند. این مسائل حل خواهد شد.

دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ادامه از آغاز دومین اردوی بازبینی تیم ملی پنج شنبه نهم مهرماه خبر داد و افزود: در آینده‌ای نزدیک اخبار بسیار خوب و خوشایندی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منتشر خواهد شد و کام اهالی پرتعداد این رشته را شیرین خواهد کرد.

صدور دو حکم از سوی رئیس فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مجتبی ملکی، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محسن یزدانی، نخستین بدنساز حرفه‌ای ایران، به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون منصوب شد.

اعزام تیم ملی بدنسازی به مسابقات جهانی و دو انتخاب در فدراسیون

همچنین با حکم ریاست فدراسیون حسن خسروآبادی مدیر تیم‌های ملی شد. خسروآبادی اورال اسبق آسیا است و از این پس به عنوان مدیر تیم‌های ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران فعالیت خواهد کرد.

اعزام تیم ملی بدنسازی به مسابقات جهانی و دو انتخاب در فدراسیون

کد مطلب 6964759

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