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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

مدیرکل مدیریت سامانه های اطلاعاتی زیرساخت منصوب شد

مدیرکل مدیریت سامانه های اطلاعاتی زیرساخت منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرکل مدیریت سامانه های اطلاعاتی این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در حکمی، علیرضا اسماعیلی را به سمت مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی شرکت ارتباطات زیرساخت، منصوب کرد.

اسماعیلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این به مدت ۵ سال معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است.

کارشناس ارشد صدور طرح های مداری و انتقال و سوئیچ شرکت مخابرات ایران، کارشناس ارشد شرکت ارتباطات دیتا، معاون و سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات و معاون دفتر نظارت ارزیابی برنامه ها و امور مجامع در  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مسئولیتهای قبلی وی عنوان شده است .

کد مطلب 4155805

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