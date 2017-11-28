به گزارش خبرگزاری مهر، رامیز قلی‌اف نوازنده مشهور تار اواخر ماه جاری به تهران می‌آید تا در کنار ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر، کنسرت مشترکی را برگزار کند. این کنسرت روزهای سی آذر و یکم دی سال جاری در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌رود.

در این کنسرت شهرام توکلی و علی اکبر قربانی به عنوان رهبران ارکسترو رشید وطن‌دوست به عنوان خواننده در کنار ارکستر حضور دارد. تمامی قطعات این کنسرت هم توسط رامیز قلی‌اف انتخاب شده و ارکستر سمفونیک «فرهنگ و هنر» قطعات کلاسیک موسیقی آذربایجان را که برای تار و ارکستر تنظیم شده اجرا می‌کند.

ارکستر فرهنگ و هنر به همت سوسن تقی‌پور رییس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ تهران، علی اکبر قربانی و شهرام توکلی و تعدادی از دانشجویان رشته‌ موسیقی با ترکیب ارکستر سمفونیک، در تابستان ۱۳۹۳ تاسیس و در بهمن همان سال طی مراسمی در تالار وحدت و با حضور وزیر ارشاد آغاز به کار کرد.

این ارکستر تاکنون اجراهای موفقی در زمینه‌ موسیقی کلاسیک و ایرانی در تالار وحدت، تالار رودکی، سالن ارکستریون مسکو و کنسرواتوار چایکوفسکی داشته است. این مجموعه چندی پیش نیز سمفونیِ «افلاکیان» را طیِ چهار شب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اجرا کرد.

کنسرت ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر با همراهی رامیز قلی‌اف نوازنده مشهور تار و اهل کشور آذربایجان ساعت ۲۱:۳۰ روزهای سی آذر و یکم دی ۱۳۹۶سال جاری در تالار وحدت برگزار می‌شود.