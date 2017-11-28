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۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۲

جزییات تازه‌ترین کنسرت ارکستر «فرهنگ و هنر» در تالار وحدت

جزییات تازه‌ترین کنسرت ارکستر «فرهنگ و هنر» در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک «فرهنگ و هنر» روزهای سی ام آذر و اول دی ماه تازه ترین کنسرت خود را با هنرمندی رامیز قلی اف در تالار وحدت اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامیز قلی‌اف نوازنده مشهور تار اواخر ماه جاری به تهران می‌آید تا در کنار ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر، کنسرت مشترکی را برگزار کند. این کنسرت  روزهای سی آذر و یکم دی سال جاری در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌رود.

در این کنسرت شهرام توکلی و علی اکبر قربانی به عنوان رهبران ارکسترو رشید وطن‌دوست به عنوان خواننده در کنار ارکستر حضور دارد. تمامی قطعات این کنسرت هم توسط رامیز قلی‌اف انتخاب شده و ارکستر سمفونیک «فرهنگ و هنر» قطعات کلاسیک موسیقی آذربایجان را که برای تار و ارکستر تنظیم شده اجرا می‌کند.

ارکستر فرهنگ و هنر به همت سوسن تقی‌پور رییس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ تهران، علی اکبر قربانی و شهرام توکلی و تعدادی از دانشجویان رشته‌ موسیقی با ترکیب ارکستر سمفونیک، در تابستان ۱۳۹۳ تاسیس و در بهمن همان سال طی مراسمی در تالار وحدت و با حضور وزیر ارشاد آغاز به کار کرد.

این ارکستر تاکنون اجراهای موفقی در زمینه‌ موسیقی کلاسیک و ایرانی در تالار وحدت، تالار رودکی، سالن ارکستریون مسکو و کنسرواتوار چایکوفسکی داشته است. این مجموعه چندی پیش نیز سمفونیِ «افلاکیان» را طیِ چهار شب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اجرا کرد.

کنسرت ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر با همراهی رامیز قلی‌اف نوازنده مشهور تار و اهل کشور آذربایجان ساعت ۲۱:۳۰ روزهای سی آذر و یکم دی ۱۳۹۶سال جاری در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 4156605
علیرضا سعیدی

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