تاکید ظریف بر توسعه همکاری تهران - ایروان در حوزه انرژی و ترانزیت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدار دو جانبه با همتای ارمنی خود در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در ایروان گفت: از مهمان نوازی گرم و صمیمانه کشور دوست و همسایه ارمنستان و همکار خوبم آقای ادوارد نعلبندیان بسیار سپاسگزارم؛ همچنین از ابراز همدردی ملت و دولت ارمنستان با ملت و دولت ایران در جریان زلزله اخیر کرمانشاه نیز بسیار ممنون هستیم.

وی تاکید کرد: ایران و ارمنستان دو همسایه خوب هستند و سیاست جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه با کلیه همسایگان است. پناسیل بسیار زیادی برای همکاری های تهران و ایروان وجود دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در چهارسال گذشته ارتباط میان دو کشور در عالیترین سطح سیاسی و اقتصادی در جریان بوده است. سفر رئیس جمهور ارمنستان به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف آقای روحانی و همچنین سایر سفرهای فیمابین دو کشور در توسعه روابط دو جانبه اهمیت فوق العاده ای دارد.

ظریف با اشاره به فراهم بودن زمینه برای همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفت: بسیار خوشحالم که هیات بلندپایه ای از مهم ترین نهادهای اقتصادی ایران در ارمنستان هستند و با همکاران خود در بخش خصوصی ارتباط گسترده ای ایجاد خواهند کرد. این همکاری ها به نفع تهران و ایروان و ثبات در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین حوزه های همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان ترانزیت و انرژی است، تصریح کرد: البته همکاری های ما به این دو حوزه منحصر نیست و بحث محیط زیست و همکاری در حوزه علم و فناوری نیز بسیار مهم است.

ظریف در پایان از حمایت های ارمنستان از ایران در سازمان های بین المللی قدردانی و خاطرنشان کرد: امیدواریم صلح و ثبات و آرامش در منطقه برقرار شود و این سفر نیز در توسعه رابطه دو جانبه میان دو کشور موثر باشد.