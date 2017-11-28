رونمایی از مستند پرتره ابوالحسن تهامی نژاد در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، «نقاش صدا» مستند پرتره ابوالحسن تهامی نژاد و از تولیدات جدید شبکه مستند سیما با حضور رئیس شبکه مستند سیما، هوشنگ گلمکانی، محمد تهامی نژاد، امید بهبهانی و جمعی از بزرگان عرصه دوبله و دوستداران فرهنگ در شهرک غرب، بلوار ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابنسینا رونمایی میشود.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی در ۶۳ دقیقه به جنبههای مختلفی از زندگی کاری استاد ابوالحسن تهامی نژاد میپردازد، پیشکسوتی که علاوه بر مدیریت دوبلاژ آثار ماندگار، بیش از ۲۰ کتاب نیز ترجمه و تألیف کرده است.
ابوالحسن تهامی نژاد متولد ۱۳ مرداد ۱۳۱۷ مدیر دوبلاژ ایرانی و همسر دکتر امید بهبهانی «زبانشناس و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی» است.
این مترجم و روزنامهنگار برای نخستین بار آنونس گویی را به صورت هنری و حرفهای با ادبیات ویژه مرسوم کرد و نخستین کسی است که نقد دوبله را به صورت جدی در مطبوعات آغاز کرد.
«نقاش صدا» در شبکه مستند سیما تولیدشده و از دیگر عوامل آن میتوان به فیلمبردار سید مهدی مؤیدی، صدابردار علی علوی، مجید آیینه، امین جعفری، صداگذار و سازنده آنونس محمدحسین آیینه و مدیر تولید علیرضا سلیمانی اشاره کرد.
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